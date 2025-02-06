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陸網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」！　S媽吐真實心聲...秒打臉謠言

記者孟育民／台北報導

48歲女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎過世，而她再婚不到3年的韓星丈夫具俊曄，終於在沉默數日後，於6日正式發聲。除了提到大S的遺產處理，也公開指責有心人士，「求求什麼都不要做」。大S經紀人稍早轉發具俊曄貼文力挺，接著寫下5點汪小菲、張蘭母子近日的造謠，澄清陸網瘋傳S媽覺得汪小菲才是大S的真愛一事，「事實上在媽媽眼中跟歐巴這三年的婚姻是熙媛48年人生中最快樂的時光。」

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▲▼S媽真實心聲曝光。（圖／翻攝自小S臉書）

▲S媽真實心聲曝光。（圖／翻攝自小S臉書）

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微博瘋傳各種謠言，因為汪小菲在雨中漫步營造深情人設，網友爆料其實S媽認為汪小菲才是大S的真愛，汪甚至還負擔大S包機返台的費用，面對諸多流言蜚語，大S經紀人出面闢謠，「我們在這邊低調悲傷而有人在另一頭拼命造謠，#造謠一　歐巴幫媛買4600萬人民幣身故保險；造謠二　妹妹唱歌跳舞歡心鼓舞慶祝姐姐即將離世；造謠三　妹妹堅持把骨灰放在家中是為了逼前夫繼續繳房貸；造謠四　前夫有情有義包機送骨灰回台灣，其實唯一做的只有看見媒體刻意叫司機提前放自己下車，在雨中漫步30分鐘；造謠五　媽媽覺得前夫才是熙媛真愛，事實上在媽媽眼中跟歐巴這三年的婚姻是熙媛48年人生中最快樂的時光。」

▲▼許茹芸哀悼大S。（圖／翻攝自Instagram）

▲大S、具俊曄。（圖／翻攝自Instagram）

大S經紀人轉貼具俊曄他貼文，誇讚對方：「願意站在熙媛的立場並保護孩子，才是真男人。」不過對於外界各種是非忍無可忍，痛批：「醜陋的人性讓我看見了地獄。」

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大s, 小S, 過世, 徐熙媛, 汪小菲, 具俊曄, S媽

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