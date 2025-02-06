演小三遭觀眾寄冥紙詛咒 張家瑋直呼恐怖「祝你早死早超生」

記者葉文正／台北報導

中天綜合台《同學來了》今（5日）晚9點播出「他們靠八點檔“使壞”出了名！萬萬沒想到…戲外竟處處被欺負」，演員張家瑋因飾演小三被觀眾詛咒：「我收過冥紙，上面還寫說『祝妳早死早超生，妳跟妳媽趕快上天堂，妳媽是小三，才生妳這個狐狸精，妳永遠不會有男人愛妳，妳一輩子只值得當小三』，我真的覺得很恐怖。」

▲張家瑋被粉絲詛咒。（圖／中天提供）

提到媽媽，張家瑋忍不住哽咽：「我媽當時洗腎、左腳截肢，我就想說還好她沒有社群，不然她看到這一切的話，我不知道她會多崩潰，女兒這麼努力還被罵成這樣。」張家瑋隱忍情緒接著說：「命運就這麼剛好，我在演大報應的那一天，我媽媽就去世了，所以我覺得演員的心理素質，真的要蠻高的。」

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▲陳珮騏拍打戲差點出意外。（圖／中天提供）

王凱也很常碰到入戲太深的觀眾：「之前在一部戲裡演大反派，壞到你沒辦法想像，我趕戲要坐計程車，上車之後，司機看了我一下就說：『你下車，你這麼壞，我不載你』，我說我趕時間，他就說『你到底要不要下車』！」

他還曾因為太常飾演反派而深陷低潮：「我覺得相由心生這句話很有道理，當你演壞人的時候，你每天照鏡子都會覺得自己長得越來越壞，我有一陣子不敢照鏡子，收工要先放空15分鐘，因為每天都在那樣的情境下，會把負面情緒帶回家。」王凱還因此在片場崩潰痛哭過：「家裡長輩走了，我情緒沒辦法走出來，然後每天又要被打，有時候一天8場戲，我有5場在被圍毆，有一次我被打到地上時，又被踹了一腳，我那時候忍不住大哭。」

陳珮騏精湛的演技總是讓觀眾看了氣得牙癢癢：「有時候我演的壞人真的太壞了，我自己會過不去，所以我會先跟對手演員們道歉，譬如有一場戲是我要逼對手演員韓瑜墮胎，偏偏我們的私交不錯，我要非常無情的對待她，她也要為這場戲哭得很兇。」而劇中的打戲陳珮騏也都來真的：「韓瑜要抓我頭髮，少祺哥要掐著我脖子一路推到牆上，但韓瑜是很柔弱的女生，我跟她說『妳必須要真抓，因為場面太大了，如果假抓的話，我們演不出來』。」但即使經驗再豐富，拍打戲還是有出意外的時候：「因為我離牆有一段距離，所以少祺哥衝過來掐住我的脖子時，我整個飛起來。」