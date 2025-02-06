具俊曄不滿汪小菲「裝淒涼淋雨」　難過懇求：讓熙媛安息吧

記者蔡宜芳／綜合報導

48歲女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎過世，而她再婚不到3年的韓星丈夫具俊曄，終於在沉默數日後，於6日正式發聲。除了提到大S的遺產處理，也公開指責有心人士，「求求什麼都不要做」。

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▲具俊曄和大S重逢後結婚，不到3年竟天人永隔。（圖／翻攝自YouTube、具俊曄IG）

具俊曄在6日晚間首度發文，表示自己現在相當悲傷與痛苦，原本什麼也不想說，但是連日來，不斷有人惡意中傷他們一家人，讓他不得不站出來發聲。具俊曄更提到：「有位裝很淒涼地淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象，亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷口。」前者疑似是在指汪小菲。

▲汪小菲日前在住家附近徘徊淋雨 。（圖／娛樂中心攝）

對於近日的風波，具俊曄坦言他不禁在想：「這世界上真的有這麼壞的人。」他也希望有心人士能夠停止惡意行為，「求求什麼都不要做，只讓我們的熙媛平安安息吧，懇切的拜託。」並表示大S的遺產處理權利將交給徐媽媽負責。

【具俊曄全文】

首先為了哀悼熙媛的大家 表達我真心的謝意

目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦 這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻 沒力氣說什麼 也不想說

可是我們還在處於喪失和哀悼的時間中 有些人像惡魔般批評我們一家人 也損害我的愛

有位裝很淒涼的淋雨亂跑 有些人故意損害我們家族的形象 亂發關於保險和金錢的假新聞 這導致我們的傷口

這時候 我不得不在想，這世界上真的有這麼壞的人



求求什麼都不要做 只讓我們的熙媛平安安息吧

懇切的拜託

還有 我要講熙媛留下來的寶貴的遺產

所有的遺產 熙媛在生前為了保護她最愛的家族 用心血換來的 所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽

關於家人們 我不要讓任何惡人接觸家人們 都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人

我跟熙媛在一起的時間 沒辦法以世界上任何東西來代替 珍貴又價值的禮物

我要保護熙媛最愛的那全部 這就是我最後該做的事情

再次深深的感謝哀悼我們熙媛的每一位

熙媛永遠的愛 俊俊 敬上