ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

具俊曄不滿汪小菲「裝淒涼淋雨」　難過懇求：讓熙媛安息吧

記者蔡宜芳／綜合報導

48歲女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎過世，而她再婚不到3年的韓星丈夫具俊曄，終於在沉默數日後，於6日正式發聲。除了提到大S的遺產處理，也公開指責有心人士，「求求什麼都不要做」。

►更多【大S過世】相關新聞

外送用▲▼具俊曄不滿汪小菲「裝淒涼淋雨」。（圖／翻攝自YouTube、具俊曄IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲具俊曄和大S重逢後結婚，不到3年竟天人永隔。（圖／翻攝自YouTube、具俊曄IG）

具俊曄在6日晚間首度發文，表示自己現在相當悲傷與痛苦，原本什麼也不想說，但是連日來，不斷有人惡意中傷他們一家人，讓他不得不站出來發聲。具俊曄更提到：「有位裝很淒涼地淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象，亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷口。」前者疑似是在指汪小菲。

▲▼汪小菲回豪宅後又出門淋雨 。（圖／娛樂中心攝）

▲汪小菲日前在住家附近徘徊淋雨 。（圖／娛樂中心攝）

對於近日的風波，具俊曄坦言他不禁在想：「這世界上真的有這麼壞的人。」他也希望有心人士能夠停止惡意行為，「求求什麼都不要做，只讓我們的熙媛平安安息吧，懇切的拜託。」並表示大S的遺產處理權利將交給徐媽媽負責。

【具俊曄全文】

首先為了哀悼熙媛的大家 表達我真心的謝意

目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦 這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻 沒力氣說什麼 也不想說

可是我們還在處於喪失和哀悼的時間中 有些人像惡魔般批評我們一家人 也損害我的愛

有位裝很淒涼的淋雨亂跑 有些人故意損害我們家族的形象 亂發關於保險和金錢的假新聞 這導致我們的傷口

這時候 我不得不在想，這世界上真的有這麼壞的人

求求什麼都不要做 只讓我們的熙媛平安安息吧
懇切的拜託

還有 我要講熙媛留下來的寶貴的遺產

所有的遺產 熙媛在生前為了保護她最愛的家族 用心血換來的 所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽

關於家人們 我不要讓任何惡人接觸家人們 都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人

我跟熙媛在一起的時間 沒辦法以世界上任何東西來代替 珍貴又價值的禮物

我要保護熙媛最愛的那全部 這就是我最後該做的事情

再次深深的感謝哀悼我們熙媛的每一位

熙媛永遠的愛 俊俊 敬上

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

加千元免排隊 #優先看診 ！ #高雄 診所院長稱「提供管道」衛生局要查 #流感 #疫苗

推薦閱讀

快訊／具俊曄發文了！　「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／具俊曄發文了！　「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲

見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了，讓我的熙媛安息⋯

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了，讓我的熙媛安息⋯

真的不是汪小菲！　大S返台私人包機公司發聲明：費用小S全額支付

真的不是汪小菲！　大S返台私人包機公司發聲明：費用小S全額支付

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

小S親回應包機！　張蘭直播遭嗆「沒一句實話」反批網友：不怕反噬？

小S親回應包機！　張蘭直播遭嗆「沒一句實話」反批網友：不怕反噬？

大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性

大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／具俊曄發文了！　「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了，讓我的熙媛安息⋯

真的不是汪小菲！　大S返台私人包機公司發聲明：費用小S全額支付

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大S, 徐熙媛, 汪小菲, 具俊曄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 潔哥嗆「汪小菲渣的徹底」　見他淋雨散步慟喊想大S：噁心
  2. 大S經紀人聲援具俊曄！痛批汪小菲母子5造謠：醜陋的人性讓我看見地獄
  3. 汪小菲遭全網砲轟「具俊曄也不忍了」！　好友李進良曝他現況：不太好
  4. 演小三遭觀眾寄冥紙詛咒 張家瑋直呼恐怖「祝你早死早超生」
  5. 快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了，讓我的熙媛安息⋯
  6. 小龍女李芷霖IG曬報案單！　「爆討青春費挨酸恐怖情人」再發聲
  7. 「最美星二代」李紫嫣、翁琪兒同框！　國民岳父合體：帶年輕人見世面
  8. 具俊曄不滿汪小菲「裝淒涼淋雨」　難過懇求：讓熙媛安息吧
  9. 快訊／具俊曄發文了！　「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人
  10. 真的不是汪小菲！　大S返台私人包機公司發聲明：費用小S全額支付

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366