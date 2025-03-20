啦啦隊女神都在用！安芝儇首推美腿霜、淨白身體乳　超甜撒嬌攻勢秒融化

記者吳睿慈／台北報導

勇敢展現自己，自信全都美！LG生活健康旗下全新的機能型身體保養品牌b.clinicx芭珂琳獲雜誌《ALLURE》消費者盲測票選「最佳保養品大賞」，邀來啦啦隊女神安芝儇擔任產品代言人，首選「5%B3淨白身體乳」推薦給粉絲，她以自身使用產品的經驗分享心得感想：「因為我們是常要穿得較少的職業為主，所以關節部份看得到的色素沈澱，我推薦可以讓色素減退的乳液，非常好用。」她還拉著好友娟週成為b.clinicx愛好者，廣推擊敗水腫的ESC七葉素輕盈美腿霜。

▲安芝儇被取為「小豬豬」，她露出甜美笑容致謝粉絲的支持與喜愛。（圖／記者劉亮亨攝）



安芝儇2023年以「啦啦隊女神」之姿來到台灣，甜美笑容、大方性格擄獲眾粉絲，身為吃貨的她，被取為「小豬豬」綽號。她害羞笑喊：「（小豬豬）就像是我的象徵標籤一樣，我的人生大概80%是以『豬豬』的方式生活著。」感謝粉絲連她很愛吃的日常面貌都喜歡，列出最愛的台灣美食，「第一名是涮涮鍋，我非常喜歡吃火鍋，還有夜市美食，雞排還有燒酒螺，我很喜歡。」

近來寒流頻頻來襲，安芝儇移居高雄，但由於台灣沒有地暖設備，她對於天氣變化感到驚訝不已，「台灣今年冬天好像有點冷，最近我在高雄的家裡睡覺時覺得很冷，我就問室友『沒有暖氣嗎？有沒有地暖設備』，仔細想想台灣沒有地暖設備，所以我只好蓋了好幾層棉被睡覺，因為我很怕冷，現在台灣很冷。」其餘生活習慣皆融入得很好，唯獨兩樣天氣與臭豆腐，她仍需適應。

▲安芝儇透露理想型喜歡高的男生。（圖／記者劉亮亨攝）



除此之外，女神安芝儇揭秘理想型，「內在的話，我喜歡值得學習的人，不論是年紀比我大或小。然後外在部分，首先高的人以及笑起來好看的人，還有我喜歡有酒窩的人。」她與風田、張立東一起錄製《女孩好野》，毫無猶豫選風田為理想型。她同時放送「發電秘訣」，鏡頭前擺出3個撒嬌姿勢，超萌表情連發看得在場所有人秒融化，她則害羞遮臉喊著「好熱好熱」。

▲安芝儇拍攝廣告時活力滿分。（圖／b.clinicx芭珂琳提供）



為了讓消費者可以更好記住品牌名稱，b.clinicx芭珂琳以「8個0」取了道地諧音名稱，並由啦啦隊女神安芝儇接下代言，分享保養秘密，「如果不擦保養產品，皮膚會皺以及太乾燥，所以很常擦身體乳液，還有平時我臉部只會擦一種保養品，但現在大概會擦三種，從基礎的開始塗，還有面膜本來不太敷，但現在會定期敷面敷。」定期去皮膚科並花時間保養。

▲安芝儇使用ESC七葉素輕盈美腿霜按摩放鬆。（圖／記者劉亮亨攝）



▲安芝儇首推5%B3淨白身體乳，全身粉嫩白了一階。（圖／b.clinicx芭珂琳提供）



b.clinicx芭珂琳擁有5%B3淨白身體乳、5%PHA溫和煥膚身體乳、PEP胜肽緊俏美臀精華、ESC七葉素輕盈美腿霜及5%VOL彈力美胸霜等全方位保養產品，安芝儇大力推薦改善色素沈澱的5%B3淨白身體，B3菸鹼醯胺為醫美科研煥白救星，能夠淨白及美白，且質地清爽不黏膩。她也推薦給趙娟週ESC七葉素輕盈美腿霜，「娟週很常跳舞，小腿容易水腫，所以她經常隨身攜帶按摩用的物品還有減壓繃帶，所以我想推薦給她小腿按摩的產品。」

▲安芝儇為粉絲介紹愛用品。（圖／ETtoday製圖）



最後，代言人安芝儇向粉絲致謝：「我進軍來到台灣後，受到很多粉絲喜愛，希望大家以後也繼續支持喜愛我，我也會用同等的愛報答大家，謝謝。」韓國醫美科研保養《b.clinicx 芭珂琳》免醫美無痛無刀，幫助消費者由內而外綻放美麗。b.clinicx芭珂琳產品現在屈臣氏獨家銷售可以買到。

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