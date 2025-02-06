ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「最美星二代」李紫嫣、翁琪兒同框！　國民岳父合體：帶年輕人見世面

記者蕭采薇／台北報導

電影《突破三千米的泳氣》6日舉辦卡司發布記者會，李㼈升格製片人，愛女李紫嫣也將與范逸臣搭擋挑大樑演出，翁家明也帶著女兒翁琪兒加入其中。21歲的李紫嫣和20歲的翁琪兒都有「最美星二代」稱號，這回同台，翁家明開玩笑說：「年輕人遲早要接班，現在有機會要帶他們出來見見世面，人家是周處除三害，我們是要除三舊。」

▲《突破三千米的泳氣》范逸臣、李㼈、李紫嫣、翁家明、吳鈴山、馬國畢、翁琪兒等卡司。（圖／泳氣電影提供）

▲《突破三千米的泳氣》集結三組親子檔，包括（左起）吳鈴山、吳迪、李㼈、李紫嫣、翁琪兒、翁家明等卡司。（圖／泳氣電影提供）

演員包括吳鈴山、馬國畢、米可白、黃海恩、楊尹嵐、吳迪、陳沛冪、安鈞玄，都現身出席記者會。該片改編自真實事件，2020年七位視障者成功泳渡日月潭3300公尺，故事激勵人心。除了主要演員群，另外言承旭、春風、蕭煌奇、太保、荒山亮等人，也將特別於電影中客串演出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李㼈笑說：「當了38年的演員，演了已經數不清的戲劇與八點檔，都現在真的只想留下好的作品給觀眾。這次我真的是動用了我四十幾年的人脈。」李㼈也開玩笑說自己領個位數字的酬勞，「一定是物美價廉。」但被問到個人投了多少，他則四兩撥千斤迴避掉問題，只表示當資金出現缺口時，非常感謝企業好朋友們傾囊相助。

▲《突破三千米的泳氣》范逸臣、李㼈、李紫嫣、翁家明、吳鈴山、馬國畢、翁琪兒等卡司。（圖／泳氣電影提供）

▲《突破三千米的泳氣》（左起）導演安景鴻、製片李㼈、李紫嫣、范逸臣、（圖／泳氣電影提供）

翁家明也帶著女兒翁琪兒同台出席記者會，翁家明笑說自己不敢指導愛女的表演，「她很有想法，會瞪我、罵我。」此外他也感慨說，現在看到新人就宛如「除舊佈新」，有新人來接棒感覺非常好，更感嘆近來大S離世：「演藝圈大牌越來越少了。」

李㼈第一次與女兒李紫嫣搭檔演出，兩人在片中就飾演父女，李㼈非常有信心打包票說：「我敢說我是一個好演員，因為我對我演出的每一個角色都做足功課。很高興的是我跟紫嫣的溝通都是非常順利，我常跟她分享一個角色要做的功課，原則上她是一個一點就通的好苗子，所以完全我不擔心她的表演會出什麼問題。」

▲《突破三千米的泳氣》范逸臣、李㼈、李紫嫣、翁家明、吳鈴山、馬國畢、翁琪兒等卡司。（圖／泳氣電影提供）

▲《突破三千米的泳氣》改編自真實故事，還將找來言承旭客串。（圖／泳氣電影提供）

被問到底誰才是「最美星二代」？李㼈笑說：「這沒什麼好比的，各有各的漂亮。」至於兩位小女生是否有趁機開口，許願偶像來客串演出？李紫嫣嘴甜地說：「我最想合作的男藝人就是爸爸。」翁琪兒則誠實回答，很欣賞楊祐寧，希望未來有機會能和對方合作。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

推薦閱讀

快訊／具俊曄發文了！　「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／具俊曄發文了！　「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲

見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了，讓我的熙媛安息⋯

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了，讓我的熙媛安息⋯

真的不是汪小菲！　大S返台私人包機公司發聲明：費用小S全額支付

真的不是汪小菲！　大S返台私人包機公司發聲明：費用小S全額支付

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

小S親回應包機！　張蘭直播遭嗆「沒一句實話」反批網友：不怕反噬？

小S親回應包機！　張蘭直播遭嗆「沒一句實話」反批網友：不怕反噬？

大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性

大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／具俊曄發文了！　「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了，讓我的熙媛安息⋯

真的不是汪小菲！　大S返台私人包機公司發聲明：費用小S全額支付

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李㼈, 李紫嫣, 突破三千米的泳氣, 翁家明, 翁琪兒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 潔哥嗆「汪小菲渣的徹底」　見他淋雨散步慟喊想大S：噁心
  2. 大S經紀人聲援具俊曄！痛批汪小菲母子5造謠：醜陋的人性讓我看見地獄
  3. 汪小菲遭全網砲轟「具俊曄也不忍了」！　好友李進良曝他現況：不太好
  4. 演小三遭觀眾寄冥紙詛咒 張家瑋直呼恐怖「祝你早死早超生」
  5. 快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了，讓我的熙媛安息⋯
  6. 小龍女李芷霖IG曬報案單！　「爆討青春費挨酸恐怖情人」再發聲
  7. 「最美星二代」李紫嫣、翁琪兒同框！　國民岳父合體：帶年輕人見世面
  8. 具俊曄不滿汪小菲「裝淒涼淋雨」　難過懇求：讓熙媛安息吧
  9. 快訊／具俊曄發文了！　「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人
  10. 真的不是汪小菲！　大S返台私人包機公司發聲明：費用小S全額支付

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366