「最美星二代」李紫嫣、翁琪兒同框！　國民岳父合體：帶年輕人見世面

記者蕭采薇／台北報導

電影《突破三千米的泳氣》6日舉辦卡司發布記者會，李㼈升格製片人，愛女李紫嫣也將與范逸臣搭擋挑大樑演出，翁家明也帶著女兒翁琪兒加入其中。21歲的李紫嫣和20歲的翁琪兒都有「最美星二代」稱號，這回同台，翁家明開玩笑說：「年輕人遲早要接班，現在有機會要帶他們出來見見世面，人家是周處除三害，我們是要除三舊。」

▲《突破三千米的泳氣》集結三組親子檔，包括（左起）吳鈴山、吳迪、李㼈、李紫嫣、翁琪兒、翁家明等卡司。（圖／泳氣電影提供）

演員包括吳鈴山、馬國畢、米可白、黃海恩、楊尹嵐、吳迪、陳沛冪、安鈞玄，都現身出席記者會。該片改編自真實事件，2020年七位視障者成功泳渡日月潭3300公尺，故事激勵人心。除了主要演員群，另外言承旭、春風、蕭煌奇、太保、荒山亮等人，也將特別於電影中客串演出。

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李㼈笑說：「當了38年的演員，演了已經數不清的戲劇與八點檔，都現在真的只想留下好的作品給觀眾。這次我真的是動用了我四十幾年的人脈。」李㼈也開玩笑說自己領個位數字的酬勞，「一定是物美價廉。」但被問到個人投了多少，他則四兩撥千斤迴避掉問題，只表示當資金出現缺口時，非常感謝企業好朋友們傾囊相助。

▲《突破三千米的泳氣》（左起）導演安景鴻、製片李㼈、李紫嫣、范逸臣、（圖／泳氣電影提供）

翁家明也帶著女兒翁琪兒同台出席記者會，翁家明笑說自己不敢指導愛女的表演，「她很有想法，會瞪我、罵我。」此外他也感慨說，現在看到新人就宛如「除舊佈新」，有新人來接棒感覺非常好，更感嘆近來大S離世：「演藝圈大牌越來越少了。」

李㼈第一次與女兒李紫嫣搭檔演出，兩人在片中就飾演父女，李㼈非常有信心打包票說：「我敢說我是一個好演員，因為我對我演出的每一個角色都做足功課。很高興的是我跟紫嫣的溝通都是非常順利，我常跟她分享一個角色要做的功課，原則上她是一個一點就通的好苗子，所以完全我不擔心她的表演會出什麼問題。」

▲《突破三千米的泳氣》改編自真實故事，還將找來言承旭客串。（圖／泳氣電影提供）

被問到底誰才是「最美星二代」？李㼈笑說：「這沒什麼好比的，各有各的漂亮。」至於兩位小女生是否有趁機開口，許願偶像來客串演出？李紫嫣嘴甜地說：「我最想合作的男藝人就是爸爸。」翁琪兒則誠實回答，很欣賞楊祐寧，希望未來有機會能和對方合作。