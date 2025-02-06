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李㼈心疼大S驟逝「心像被錘了」　曝已分好遺產：我死了有人會發財

記者蕭采薇／台北報導

資深演員李㼈跨界擔任電影製片，首度與女兒李紫嫣合作，將拍攝改編自真實故事的《突破三千米的泳氣》。人緣極好的他，一通電話就找來蕭煌奇、言承旭等好友幫忙客串，其實李㼈和大S一家也有交情，他坦言：「聽到（大S過世）這個消息，就像心被鐵鎚錘了一樣。」相當不捨。

▲《突破三千米的泳氣》范逸臣、李㼈、李紫嫣、翁家明、吳鈴山、馬國畢、翁琪兒等卡司。（圖／泳氣電影提供）

▲《突破三千米的泳氣》（左起）導演安景鴻、製片李㼈、李紫嫣、范逸臣、（圖／泳氣電影提供）

李㼈曾上過《大小愛吃》等ASOS主持的節目，和許雅鈞、早年的汪小菲也有交情。他不捨，也感嘆人生無常，「對我來說她們都還是小孩。她還那麼年輕漂亮，實在不敢相信。」至於是否有關心？李㼈表示，尊重徐家人，暫時先不打擾。

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▲▼ 演藝工會尾牙-李㼈。（圖／記者黃克翔攝）

▲李㼈透露已經為家人分配好遺產。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

李㼈也說：「不過別說是大S，發生這種事的也可能是我，會想說是不是要對家人再好一點」女兒李紫嫣聽完立刻要他「敲桌子！」以免所言成真。但李㼈表示，自己對生死之是很坦然，認為人總有要離開的一天，而他都已經將遺產分配好，包括現金、保險、房子，李㼈笑說：「我如果掛了，很多人都發財了。」

▲《突破三千米的泳氣》范逸臣、李㼈、李紫嫣、翁家明、吳鈴山、馬國畢、翁琪兒等卡司。（圖／泳氣電影提供）

▲《突破三千米的泳氣》改編自真實故事，還將找來言承旭客串。（圖／泳氣電影提供）

不過由於大S因流感驟逝，掀起民眾搶打疫苗，李㼈表示，也已預約好自費疫苗，記者會結束就會帶女兒一起去施打。至於小S表示會將大S骨灰永久放在家中，對此李㼈也非常認同：「我覺得非常好，本來就是家人。對家人的思念，哪怕是戒指還是什麼，精神是一樣的，放家裡很好啊，每天看到很好。」

 

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李㼈, 李紫嫣, 突破三千米的泳氣, 大S

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