宋哥看不下去「486先生諷刺大S」　喊話廠商：期待儘早切割

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因過年期間得流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後電商網紅「486先生」卻發文諷刺大S，引發不少人感到不滿。為此，女星宋依璇（宋哥）就在社群發起抵制「486先生」的活動，並喊話廠商儘早與其切割。

►更多【大S過世】相關新聞

▲宋哥（圖右）發文抵制486先生。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

[廣告]請繼續往下閱讀...

宋哥在文中表達對於廠商與486先生合作的擔憂。她透露，自己過去曾是該廠商產品的忠實使用者，然而，該公司與486先生的合作引起她的疑問。宋哥指出，486先生人品、人格有極大爭議，還有不少誇張行為，包含涉及欺負女星大S以及盜用韓國網紅照片等，都讓宋哥對該廠商的品牌形象感到失望。

▲大S猝逝震驚各界。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

宋哥喊話廠商應重新評估與486的合作。她表明，與爭議人物合作可能對品牌形象造成不良影響，並希望公司能聽取消費者的意見，做出符合企業價值及道德標準的決策。此外，宋哥還呼籲其他消費者一同向廠商表達不滿，並鼓勵大家透過官方客服發聲，要求終止與486的合作。她相信，只有透過集體努力，消費者才能使品牌重新考慮其商業決策。