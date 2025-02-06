安芝儇過年「瘋玩刮刮樂」上癮停不下手！　網笑瘋：是台灣人無誤

記者顧齊祐／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊WingStars韓籍成員安芝儇擁有甜美外型，還因此獲得「最強外掛」封號。近期正逢農曆春節，安芝儇也迷上了刮刮樂，甚至在彩卷行內無限上綱不願停手，讓粉絲笑說「是台灣人無誤」。

▲安芝儇因甜美外型擁有「最強外掛」封號。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



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昨（5）日安芝儇的經紀公司在Instagram上傳一部影片，畫面中她在彩卷行中體驗台灣的刮刮樂，一開始只買2張500元試試手氣，結果分別中了100元和500元，她隨即用獎金再買了一張，竟然刮出了1000元，讓她驚呼「千是什麼！真的嗎」。接著，她又買了一張500元的刮刮樂，中了100元。

▲安芝儇在彩卷行中體驗台灣的刮刮樂。（圖／翻攝自Instagram／2s_enter_tw）



安芝儇的手氣相當不錯，體驗到刮刮樂的快樂後漸漸上癮，繼續買了兩張200元的刮刮樂，卻全部「槓龜」，不甘心的她再度拿出現金，表示「真的最後一次」，買了一張500元的刮刮樂，結果中了500元，讓她立刻說「再一次」並走向櫃台。最後，她買了一張500元的刮刮樂中了100元後，才真的停止，並露出無奈的表情說「我們趕快去上班吧」。

▲安芝儇體驗到刮刮樂的快樂後漸漸上癮，不願停手。（圖／翻攝自Instagram／2s_enter_tw）



影片曝光後笑翻不少粉絲，紛紛留言表示「小安賭性堅強～是台灣人無誤」、「熱身預備當下期台彩代言人了嘛」、「刮刮樂真的會讓人沈淪啊」、「勾起小安的賭性了」、「贏的錢又吐回去了」、「刮刮樂有毒，連公主也中毒了」。

▲安芝儇露出無奈的表情說「我們趕快去上班吧」。（圖／翻攝自Instagram／2s_enter_tw）