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林予晞演狗仔找「資深記者訪談」　見她等公車背影…想像反轉了！

記者黃庠棻／台北報導

由林予晞、薛仕凌、王渝萱、宋柏緯、李銘忠、柯淑勤等多位實力派演員共同演出的《死了一個娛樂女記者之後》，八大戲劇台將於9日（週日）晚間九點播出。

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／八大電視提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／八大電視提供）

在劇中飾演挖掘多條獨家新聞的資深記者林予晞，以往總是被記者採訪，這次在《死了一個娛樂女記者之後》裡立場改變，從受訪者轉換成訪問者，為了將記者的角色詮釋到位，她在拍攝前特別私下約資深娛樂記者面談請益，卻驚訝發現多年來常在工作場合相遇的記者，竟有不為人知的一面。

林予晞描述當時和記者的飯局結束後，看到已為人母的記者前輩默默拿起包包離開，在冷冷的街頭一邊看著手上資料，一邊等公車的模樣，讓她印象深刻。經常要面對記者提問的林予晞開玩笑說「因為我對記者的想像，會覺得天啊！好可怕喔！」

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▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／八大電視提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／八大電視提供）

不僅如此，林予晞打趣聊起和記者每一次見面，都是在記者會上，笑說「也會感受到在訪問時，記者朋友明明有一件事想問，大家卻不敢問，然後又想下班怎麼辦？」而這時，與林予晞面談、協助她進入角色的這位記者前輩，常會開第一槍打頭陣先問，問完大家就可以下班了。

而林予晞換位思考，理解記者是不想浪費大家時間；但身為藝人，在面對突然被問到衝擊的問題，有時會難以招架，在林予晞看到記者工作外的另一面後，現在在工作場合再遇到記者時，會覺得比較輕鬆，算是因為拍攝《死了一個娛樂女記者之後》的意外收獲。

另外，林予晞也分享化身劇中資深記者「劉知君」時，特別參考凱特溫絲蕾在影集《東城奇案》裡的演出，她透露「她在《東城奇案》裡演一個完全不懂人情味的一個女性角色，而且有點年紀，又不修邊幅，完全不在乎自己的模樣。」所以在角色的塑造上有參考對方的表演。

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／八大電視提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／八大電視提供）

而對於劇名《死了一個娛樂女記者之後》為何要強調性別，用「女記者」而不是「記者」，林予晞也在八大電視獨家訪談中提及「我們在講的是一個女性的故事，所以要focus在這個性別上。」製作人陳昱俐也表示希望能透過戲劇，向觀眾傳達「你們要勇敢發聲，發生在你們身上的數位性暴力、騷擾、侵害，是可以勇敢說出來的！而且，你是不孤單的！」盼望藉由《死了一個娛樂女記者之後》，能讓觀眾找到一些力量。

薛仕凌在《死了一個娛樂女記者之後》飾演攝影記者，他表示拍攝前後對記者的印象沒有太大差別，坦言「而且我覺得滿幸運，常受記者照顧，跟他們原本相處就滿好的，和他們聊天都很有趣！」繼在《影后》飾演導演後，薛仕凌再度詮釋娛樂產業的幕後人員，他透露若有機會再演出娛樂圈的從業人員，想挑戰演繹張羅劇組行政、解決拍攝、場景租借等大小事的「製片組」角色。

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／八大電視提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／八大電視提供）

對此，薛仕凌說道「因為現在大家都滿清楚拍戲的各種環節，像是美術、服裝、燈光組，這些大家一講就大概知道在幹嘛，但製片組大家就不那麼了解。」他分享前幾年化妝、髮型、服裝等領域，開始設立相關獎項，很替這些工作人員開心，強調「然後就會想到製片組，業界都知道這個組很重要，好的製片可以帶你上天堂，過去也遇過很多很棒的製片，但又想說製片要怎麼評啊？」他為娛樂圈裡的幕後重要功臣「製片組」發聲，希望他們也能被肯定。

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／八大電視提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將開播。（圖／八大電視提供）

王渝萱在劇中飾演菜鳥女記者，對工作充滿理想和熱忱，但因為捲入娛樂圈的潛規則事件而墜樓身亡，她幽默回應「好像蠻常演到屍體的角色，但因為我很會躺著不動到睡著，所以對我來說不是難事！」她提及拍攝時是在冬天的凌晨，所以天氣超級冷，但劇組特地準備薑茶、暖暖包，讓她感受到很多貼心照顧。她接著說「劇組在拍這樣的戲，都會包50塊紅包，象徵無事。」《死了一個娛樂女記者之後》2/9(日)起每週日晚間九點在八大戲劇台播出。

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林予晞, 死了一個娛樂女記者之後

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