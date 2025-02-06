張蘭沉寂3天復工「直播慘遭封鎖」！網一片叫好：封得好

▲大S生前和前婆婆張蘭鬧得十分不愉快。（圖／微博）

圖文／CTWANT

藝人大S（徐熙媛）2日於東京猝逝，消息一出，震驚各界，S一家低調處理後事，大S骨灰也於昨（5）日與家人一同搭乘私人飛機返台。除了一家動向備受關注，大S前夫汪小菲及前婆婆張蘭也頻頻有動作，3日時，張蘭曾表示「熙媛的離世，是我們共同的損失」，沉寂3天後，今（6）日她則再次現身直播間，此舉遭猛力抨擊，最後疑被封鎖只能無奈下播。對此，不少網友都叫好「吃人血饅頭，她不封號誰封號」、「封得好！平台有正義感！希望這種人血流量的帳號永遠封禁」。

大S的前婆婆張蘭於1月30日大年初二上午直播時，汪小菲突然焦急的說「急死了！」還告知「快嗝屁了」，在大S死訊傳出後，張蘭於同一時間在微博發影片喊「我不羨慕別人直播間多少人，我只羨慕我自己。」引來網友砲轟。

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3日她則改口「逝者為大，願玥兒媽媽往生極樂，安息！也請徐媽媽節哀！我和汪小菲作為孩子們的親人，如後事處理中有任何需要，願助一臂之力。熙媛的離世，是我們共同的損失，對於孩子們更是沉重的打擊！我們現在首要的任務是安慰和保護好兩個孩子，這是我們兩家共同的使命，也是共同的目標。再次表達我們的惋惜！願熙媛一路走好！」

而在沉寂3天後，張蘭則再次現身直播間，宣布明天將回歸，直播中她談及創業的艱辛，強調自己非常辛苦，過去3天可是至暗時刻，面對網友攻擊，她也放話律師已經進群蒐證了，但她看到粉絲的鼓勵後，也明白自己負有責任，要養活員工。

▲張蘭放話律師已經進群蒐證了。（圖／微博）

豈料，最後疑被封鎖只能無奈下播。對此，不少網友都叫好「吃人血饅頭，她不封號誰封號」、「張蘭現在在視訊號碼直播 大家一起去檢舉」、「封得好！平台有正義感！希望這種人血流量的帳號永遠封禁」、「昨天還造謠！吃人血饅頭」。

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