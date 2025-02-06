樂天女孩溫妮實力藏不住！ 休閒嗜好曝光竟是此中高手

記者葉文正／台北報導

樂天女孩新星溫妮，不僅在舞台上以甜美笑容與熱情應援圈粉無數，私下還是一名高爾夫好手，擁有近三年球齡。當初她只是陪朋友去練習場試試手感，沒想到一揮桿就愛上這項運動，「如果有集中球心的聲音就很有成就感！」如今，高球已成為她的休閒嗜好，只要有空就會抓緊時間練習，享受揮桿樂趣。

▲溫妮私下是高球好手。（圖／樂天桃猿提供）



回憶去年最難忘的打球經驗，溫妮開心分享，12月底特地飛到越南挑戰異地球場，當地一年四季都很熱，但她幸運選在午後時段開球，氣溫涼爽，體驗格外舒適，「朋友說越南的球場超級漂亮，價格也很划算，所以就衝一波了！」她也發現，與台灣不同，越南球場採兩人一台球車，每位球友還會配一名桿弟，讓她感受到獨特的打球文化。

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▲溫妮私下是高球好手。（圖／樂天桃猿提供）



對於想入門高爾夫的朋友，溫妮透露：「一開始最好是有找專業的教練教，這樣動作也會比較漂亮。」她提醒千萬不要胡亂自學，否則姿勢一旦跑掉，未來要矯正會相當困難。至於打得好的關鍵，她笑說：「高爾夫就是需要勤練習！才不會忘記手感。」

▲溫妮笑說自己球季外就會變胖。（圖／樂天桃猿提供）



談到過年期間的飲食，她坦言：「沒有跳球季就會變胖，運動量比較少。」為了迎接即將到來的新球季，她已經開始控制飲食並加強運動，「會努力減肥，期待開季見到大家！」



溫妮自2023年加入樂天女孩，以溫柔氣質和舞台爆發力兼具的反差萌形象吸引粉絲關注。除了啦啦隊表現亮眼，她還擅長吹長笛、彈烏克麗麗，甚至曾報考演員訓練班，希望挑戰不同領域的發展。對於新的一年，她充滿期待：「今年比去年更進步，希望有更多不同的工作機會！」