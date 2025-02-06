ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

樂天女孩溫妮實力藏不住！ 休閒嗜好曝光竟是此中高手

記者葉文正／台北報導

樂天女孩新星溫妮，不僅在舞台上以甜美笑容與熱情應援圈粉無數，私下還是一名高爾夫好手，擁有近三年球齡。當初她只是陪朋友去練習場試試手感，沒想到一揮桿就愛上這項運動，「如果有集中球心的聲音就很有成就感！」如今，高球已成為她的休閒嗜好，只要有空就會抓緊時間練習，享受揮桿樂趣。

▲溫妮私下是高球好手。（圖／樂天桃猿提供）

▲溫妮私下是高球好手。（圖／樂天桃猿提供）

回憶去年最難忘的打球經驗，溫妮開心分享，12月底特地飛到越南挑戰異地球場，當地一年四季都很熱，但她幸運選在午後時段開球，氣溫涼爽，體驗格外舒適，「朋友說越南的球場超級漂亮，價格也很划算，所以就衝一波了！」她也發現，與台灣不同，越南球場採兩人一台球車，每位球友還會配一名桿弟，讓她感受到獨特的打球文化。

▲溫妮私下是高球好手。（圖／樂天桃猿提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲溫妮私下是高球好手。（圖／樂天桃猿提供）

對於想入門高爾夫的朋友，溫妮透露：「一開始最好是有找專業的教練教，這樣動作也會比較漂亮。」她提醒千萬不要胡亂自學，否則姿勢一旦跑掉，未來要矯正會相當困難。至於打得好的關鍵，她笑說：「高爾夫就是需要勤練習！才不會忘記手感。」

▲溫妮私下是高球好手。（圖／樂天桃猿提供）

▲溫妮笑說自己球季外就會變胖。（圖／樂天桃猿提供）

談到過年期間的飲食，她坦言：「沒有跳球季就會變胖，運動量比較少。」為了迎接即將到來的新球季，她已經開始控制飲食並加強運動，「會努力減肥，期待開季見到大家！」

溫妮自2023年加入樂天女孩，以溫柔氣質和舞台爆發力兼具的反差萌形象吸引粉絲關注。除了啦啦隊表現亮眼，她還擅長吹長笛、彈烏克麗麗，甚至曾報考演員訓練班，希望挑戰不同領域的發展。對於新的一年，她充滿期待：「今年比去年更進步，希望有更多不同的工作機會！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

汪小菲「立深情人設」舊愛張穎穎怒了　幫大S講話：苦難都是他造成的！

推薦閱讀

快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

小S親回應包機！　張蘭直播遭嗆「沒一句實話」反批網友：不怕反噬？

小S親回應包機！　張蘭直播遭嗆「沒一句實話」反批網友：不怕反噬？

大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性

大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光！　昔因小S復出...美麗身影成追憶

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光！　昔因小S復出...美麗身影成追憶

快訊／蔡康永想到好友大Ｓ哭了　在吉本芭娜娜身邊數度哭泣

快訊／蔡康永想到好友大Ｓ哭了　在吉本芭娜娜身邊數度哭泣

大S指定葬禮「播這首歌」！昔15字親揭原因 小S：思念放心中

大S指定葬禮「播這首歌」！昔15字親揭原因 小S：思念放心中

汪小菲來了！　不再淋雨漫步…開車急奔大S家

汪小菲來了！　不再淋雨漫步…開車急奔大S家

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

小S親回應包機！　張蘭直播遭嗆「沒一句實話」反批網友：不怕反噬？

大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光！　昔因小S復出...美麗身影成追憶

快訊／蔡康永想到好友大Ｓ哭了　在吉本芭娜娜身邊數度哭泣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

樂天女孩, 溫妮

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 宋哥看不下去「486先生諷刺大S」　喊話廠商：期待儘早切割
  2. 李㼈心疼大S驟逝「心像被錘了」　曝已分好遺產：我死了有人會發財
  3. 大港開唱門票秒殺　新名單曝光「驚見百萬YTR」！
  4. 周予天自立門戶驚喜宣布「愛的結晶」曝光了　周興哲被蒙鼓裡
  5. 2025 Netflix華語劇卡司超狂！舒淇、李心潔飆戲…想見你團隊回歸
  6. 人氣漫畫家產檢被嫌胖　織織傻眼反擊：老娘很健康！
  7. 安芝儇過年「瘋玩刮刮樂」上癮停不下手！　網笑瘋：是台灣人無誤
  8. 見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲
  9. 白冰冰曬「往日合照」心碎悼大S！　憶出道往事哀：心情無法平復
  10. 林予晞演狗仔找「資深記者訪談」　見她等公車背影…想像反轉了！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366