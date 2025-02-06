大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

記者蔡宜芳／綜合報導

女星賈永婕和大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）情同姐妹，在大S去世時，她也飛奔趕去見好友最後一面，並在社群分享過程。只不過，有網友質疑她的連日發文是在「蹭流量」，對此，賈永婕做出正面回擊，也間接表明自己的文字經過徐家同意才發出。

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▲大S去世時，賈永婕也在日本。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛、賈永婕的跑跳人生）

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賈永婕在大S去世當天，因為人在日本，立刻就搭上新幹線去見對方最後一面。她3日於社群分享當時的情況，以及具俊曄如何與大S道別的場面，但也因此招來不少罵聲，遭質疑是借此炒新聞、博流量。

▲賈永婕和大小S姐妹的交情相當好。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕6日再度發文，透露自己遭到水軍攻擊，「就像是到了現在還要運用這樣的操作黑我就算了，還要黑他們家人，真不可理喻！」她表示自己會堅決反擊，也透露大S在生前對她說的最後三個字就是「幹得好」，因為大S之前總忍不住想替她罵回去，但她都說：「妳是仙女不用妳出手，我自己來就可以了。」

對於賈永婕連日的發文，有網友質疑說「大S家人有同意妳公布過世當下的內容嗎」、「阿雅、范曉萱有像妳這麼愛蹭嗎」，賈永婕對此親自回覆說：「你說呢？」間接表示有經徐家同意才發文。

▲賈永婕回覆網友。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）