記者顧齊祐／綜合報導

女星大S（徐熙媛）於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界。曾經歷喪親之痛的藝人白冰冰得知後，也在社群平台發文悼念，坦言到現在心情一直無法平復，並難以想像大S的親人們要如何度過最痛苦的這一刻。

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▲大S猝逝震驚演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛）



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白冰冰在Facebook發文寫道「從開工日到現在，心情一直無法平復，首先是看到民視除夕特別節目，大家通力合作奪得桂冠，年初四的『超級冰冰show』也拿到冠軍，還沒來得及開心、眼睛瞄到了新聞、著實讓我嚇了一大跳」，透露出她在得知消息後的震驚與難過。

白冰冰接著回憶起大小S出道時的場景，繼續說「當時楊老闆力捧大小S，我從他們剛出道看著他們成長，漸漸變得更漂亮，大S演了流星花園名滿天下，小S也節目主持的非常成功」，然而得知大S逝世的消息後，令她感到無比震驚「我看著他們成長、成名、結婚、生子、當一切都這麼美好的時候，卻平地一聲雷把大家都嚇壞了」。

▲白冰冰與大小S的合照。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰（白雪嬅））



白冰冰也指出，能夠透過大S的離開來喚醒大家對健康及衛生的意識，加強對流感的防範「這是政府做多少宣導都沒辦法達到的效果」。文章的最後，她也痛心表示「無法想像她的親人從歡樂的旅遊變成悲劇收場，要如何度過最痛苦的這一刻」，並祈禱大S在天上像個美美的仙女一樣廣受眾神仙歡迎，保佑她的家人能夠平安度過這最艱難的一刻。