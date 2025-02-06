15年前合作電影成好友！大S猝逝…劉若英「穿全身黑」低調露面了

記者黃庠棻／台北報導

女星大S（徐熙媛）於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲。她在在1988年正式踏入戲劇圈，演出《流星花園》一夕之間爆紅，後續往電影圈發展，拍攝過《保持通話》、《未來警察》等，而她在電影《全城熱戀：熱辣辣》與劉若英建立好交情，今（6）日她出席活動，穿著一身黑現身。

►更多【大S過世】相關新聞

▲大S猝逝震驚演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛）

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉若英在大S傳出過世消息之後，在第一時間於社群網站上發出一張黑底圖，並附上一個雙手合十的表情符號悼念好友，今（6）日她出席活動「Next on Netflix」華語內容發佈會，以《忘了我記得》編導身份現身，她穿著一套全黑的連身褲裝現身，低調露面。

▲劉若英穿全黑露面。（圖／記者黃庠棻攝）

電影《全城熱戀熱辣辣》於2009年10月開始拍攝，由夏永康和陳國輝指導，並於2010年在台灣上映，卡司包含大S（徐熙媛）、劉若英、徐若瑄、Angelababy四人為該片的女主角，男主角則有張學友、謝霆鋒、吳彥祖、井柏然、余文樂等，甚至連大S好友黑人（陳建州）都在片中軋上一角。

▲《全城熱戀熱辣辣》。（圖／翻攝自網路）

《全城熱戀熱辣辣》上映後，大S跟劉若英時常會在宣傳活動上合體，從此以後雙方建立了深厚的友誼，過去也常常會在微博上互動。

▲劉若英穿全黑露面。（圖／記者黃庠棻攝）