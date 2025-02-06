抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎猝逝於日本後，骨灰好不容易在5日和家人回台，沒想到，微博立刻瘋傳包機及費用皆由前夫汪小菲聯絡、出錢，但隨著小S反擊，網友也抓到了一開始造謠的博主竟是張蘭的乾兒子夏健，紛紛蓋樓要求他道歉！

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▲夏健是張蘭的乾兒子。（圖／翻攝自抖音／我是夏小健）



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夏健在影片開頭不但瞎扯是「台媒報導」，還煞有其事地接著說，「汪小菲包機接大S回台灣了，此次包機是汪小菲主動聯繫解決的，以汪小菲的性格，他是不允許大S的骨灰像行李一樣被拉回來，他一定讓大S體體面面的歸來。」

▲夏健造謠，張蘭還點讚推薦該影片。（圖／翻攝自微博）



夏健多次在直播中提及此事，張蘭還點讚了相關影片。然而，小S 6日得知後正式透過經紀人反擊，「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

▲小S表示大S的所有後事皆由徐家人負責。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）



事實上，大S的骨灰5日和家人搭乘私人飛機回台後，小S還透過經紀人表示將不會舉辦告別式，「因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～。」