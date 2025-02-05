小刀錯愕大S離世：反應不過來！　昔華岡同窗「生前2暖舉」惹鼻酸

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲，消息曝光後除了震驚各界之外，許多藝人都紛紛發聲哀悼，昔日同為華岡藝校同學的天團5566前團員彭小刀，稍早也在社群發文分享他與大S的回憶，並透露其生前2暖舉，表達對對方的深切思念。

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▲大S、彭小刀是華岡藝校的同學。（圖／翻攝自Threads／rio_peng）

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彭小刀坦言在得知大S離世的消息後一時之間反應不過來，心情亂了好幾天都遲遲無法平復，他表示，大S的離去使得未來的高中同學聚會永遠失去了她的身影，這讓他感到非常難以接受，「反應不過來..祢去當天使了，再也見不到祢了…以後的高中同學小組聚會，永遠少了祢這個美麗善良的天使。」

彭小刀稱讚大S是他所認識的人中最堅強、最善良、最會照顧人的一位，並在文中回憶高三那年，大S和妹妹小S剛踏入演藝圈，當時他還只是個在加油站打工的普通高中生。他透露，某天大S姊妹倆找他到忠孝東路的一家餐廳吃飯，這是他幾次路過卻未曾踏入的地方，因為對於當時的他來說，這是個奢侈的地方。為此，彭小刀表示這頓飯對他來說非常有愛及有意義，因為他感受到來自大小S姊妹倆的關懷與愛意，並將此銘記在心。

▲小刀發文悼念大S。（圖／翻攝自Threads／rio_peng）

最後，彭小刀在文末祝褔大S在天堂中能夠成為一位快樂的天使，並以RIP作為結語，表達了對已是好友的最終祝福，「Dear媛，願祢在天上當個快樂的天使…RIP。」