汪小菲遭舊愛嗆立深情人設　律師開酸張穎穎：小三中的楷模

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲，前夫汪小菲得知死訊後立刻搭機來台，接連出現在淋雨散步、上網留言「老婆我好想你」等舉動，引發舊愛張穎穎發布千字文譴責，並酸汪小菲在立深情人設。貼文曝光後掀起兩派討論。為此，知名律師李怡貞在臉書發文表達對此事的看法，同時也直言：「小三力挺正宮，小三中的楷模。」

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▲李怡貞發文酸張穎穎是小三楷模。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

李怡貞在文中表示，過去她曾對張穎穎有過負面評價，但最近發現張穎穎的文筆不錯，而且在情感中表達出敢愛敢恨的態度，對錯有自己的堅持，這讓她感到相當意外，「敢愛敢恨，敢罵敢恨，敢錯敢認，小三力挺正宮，小三中的楷模。今天要讚揚她。」並表示對方確實比大家有資格批評汪小菲。

李怡貞昨（4）日才發文吐槽汪小菲，她坦言，一開始看到對方公開的真情流露，她感到非常驚訝，且認為汪小菲的行為似乎是出於真心，並非演戲。她指出，汪小菲甚至向媒體喊話，希望大家能多說一些前妻的好話。然而，隨後李怡貞表示又看到汪小菲在社群上對前妻的喊話，如「老婆，我好想妳」、「死的人應該是我」等留言內容，讓她開始覺得汪小菲的行為過於瘋狂。

▲李怡貞發文酸汪小菲耍猴戲。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

李怡貞進一步批評汪小菲的過去行為，並提到他婚內出軌，以及離婚後對前妻大鬧、拖欠金錢及對前妻及其母親的不當言論。為此，李怡貞質疑汪小菲在重新找到新歡，且在大陸發展直播事業後，怎會突然轉變為一個深情的形象，並表示難以理解汪小菲的真實意圖，且對他的現任妻子表示同情，「人總是這樣，身在福中不知福，而且舊愛總還是最美。別再讓人覺得是在耍猴戲了。」

事實上，張穎穎昨（4）日在微博發布千字文譴責舊愛汪小菲，她在文中稱「我哭死了」，並坦言本來不想針對此事發聲，但因為登上微博熱搜才決定發文。她細數大S的付出，直指汪小菲在立深情人設，「他拿她的離世給他立人設，這就是所有人眼中的愛。實則，所有的苦難都是他帶來的。」如今在抖音發布影片，讓不少網友留言猜測似乎意有所指，再度掀起不小討論。