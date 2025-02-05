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羅時豐姪子憶父親「十年前日本離世」　提醒骨灰回國必做1事

記者顧齊祐／綜合報導

女星大S（徐熙媛）於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界。羅時豐的姪子也回憶起父親十一年前在日本病逝的經歷，並在社群平台發文分享心情，特別提醒有類似經歷的人，在帶家人回台之前，一定要幫護照蓋章，這樣才算真正回到台灣。

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▲大S猝逝震驚演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛）

▲大S猝逝震驚演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛）

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羅時豐姪子今（5）日在Facebook發文寫道「這幾天，台人在日本離世的新聞震驚演藝圈，當新聞與網路上討論著『要如何將摯愛帶回台灣』時；我的記憶，也被狠狠拉回十一年前的那天。」他回憶道，當年他的父親前去日本大阪遊玩，不料卻因心肌梗塞離世，「父親那趟六天五夜的旅行，有去無回。而我人生第一次去日本，是去『帶父親回家』，這崩潰且艱難的任務。」

他繼續說道「當我趕到日本，打開父親的行李箱，看到他精心挑選未拆封的伴手禮，但卻已無緣親手交給我們。」並表示在日本沒有時間給他消化心情，接下來幾天都在忙著奔波日本警察局、醫院、戶政事務所、葬儀社與火葬場，只能強撐著心情完成所有手續。他也感慨道「在異鄉，沒有人會停下腳步等你準備好面對悲傷。」

▲羅時豐的姪子提醒有類似經歷的人要帶家人回家之前，一定要幫護照蓋章。。（圖／翻攝自Facebook／不務正ya.侄子出租中）

▲羅時豐的姪子提醒有類似經歷的人要帶家人回家之前，一定要幫護照蓋章。（圖／翻攝自Facebook／不務正ya.侄子出租中）

最後，在父親完成火化後，羅時豐的姪子受到了遠嫁日本的師姐幫助，協助載送骨灰並送他們去機場。師姐也提醒他「回到台灣過海關時，一定要幫父親的護照蓋章，這樣父親才算真正的回到台灣。（聽一些老師說，有些魂魄都被卡在海關進不來）。」提醒有類似經歷的人要帶家人回家之前，一定要幫護照蓋章。

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關鍵字

羅時豐, 大S, 徐熙媛, 猝逝, 過世, 骨灰

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