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名嘴王瑞玲「敗血症險喪命」狂燒144萬抗病！　最新狀況曝光

記者顧齊祐／綜合報導

資深媒體人王瑞玲因為有遺傳性紅斑性狼瘡和二型糖尿病的家族史，身體常處於發炎狀態。去年她因左側扁桃腺潰瘍住院，治療過程中花費了144萬，甚至一度引發敗血症，險些喪命。經過120天的治療，王瑞玲終於康復，並在社群平台上向粉絲報平安。

▲資深媒體人王瑞玲身體常處於發炎狀態。（圖／翻攝自Facebook／王瑞玲醫藥美食記者）

▲資深媒體人王瑞玲身體常處於發炎狀態。（圖／翻攝自Facebook／王瑞玲醫藥美食記者）

王瑞玲在Facebook上分享自己的康復歷程，寫道「120天前，突如其來的敗血症差點讓我生命停留在56歲又10個月！自己經歷了一場死亡的疾病之後，2025年1月24日在三軍總醫院感染及熱帶醫學科副院長林永崇醫師的宣佈下，我已經完全痊癒，治療畢業了」，並強調「總共花了120天、手臂上超過120個針孔、花掉144萬、打36罐外泌體」。

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▲王瑞玲去年因左側扁桃腺潰瘍住院，治療過程中狂燒144萬，甚至一度引發敗血症。（圖／翻攝自Facebook／王瑞玲醫藥美食記者）

▲王瑞玲去年因左側扁桃腺潰瘍住院，治療過程中狂燒144萬，甚至一度引發敗血症。（圖／翻攝自Facebook／王瑞玲醫藥美食記者）

王瑞玲接著感慨表示「『意外和明天，誰會先到？』這半年來，這句話我一直很有感慨……最近看太多『生』與『死』！人在的時候，爭什麼呢？爭名和利，爭面子！人不在的時候，什麼都爭不了！因為人走了，真的什麼也帶不走！人生的最後一場舞台，家人們幫你裝扮得再怎麼漂亮，一把火、80分鐘後，出來的就只剩一堆白骨」。

▲王瑞玲經過120天的治療，已完全康復。（圖／翻攝自Facebook／王瑞玲醫藥美食記者）

▲王瑞玲經過120天的治療，已完全康復。（圖／翻攝自Facebook／王瑞玲醫藥美食記者）

王瑞玲最後在文末總結道「經過與死神交手之後，很多事情我不想再計較，也不想再花時間去斤斤計較！不一個人能吃多少、能用多少，都已經是上天安排好的！」她表示，當離開人生舞台時，什麼東西也帶不走，此時此刻只在乎今天過得好不好、快不快樂，「我只在乎有沒有把自己的身體保養得更健康，去對抗意外，享受每個明天的到來。」

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