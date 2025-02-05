網推論「黑范夫妻」傳染給大S　王必勝：難以考證

▲陳建州（左起）、Melody、小S、范瑋琪（右起）、具俊曄、大S上月在王偉忠女兒歸寧宴上相見歡。（圖／翻攝陳建州IG）

圖文／鏡週刊

大S （徐熙媛）赴日旅遊因染流感併發肺炎離世，享年48歲，震驚各界。有網友在社群網站列出感染時序、接觸史，疑似與「黑范夫妻」陳建州、范瑋琪有密切關連。對此，前衛福部政務次長王必勝認為，很沒有必要也很沒有道理。

大S猝逝後，有網友在社群網站發文，列出時序：1月22日，范瑋琪在IG貼出雙胞胎兒子得A型流感住院照，指黑人也感冒「全家都病懨懨的」。1月25日，黑范夫妻參加王偉忠女兒婚禮，與大S開心合照。1月29日，大S出現咳嗽症狀。2月2日，大S因流感併發肺炎病逝。由於流感伏期剛好3~5天，大批網友推論大S是遭黑人、范瑋琪夫妻傳染。

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對於大S猝逝，王必勝今（5日）在臉書發文，表達遺憾惋惜。網傳她就醫時有血氧飽和度降至89%的狀況但未留院或轉院治療。王必勝認為，姑且不論是否真有此事，但這也是增加民眾健康識能的好機會。現在可攜式血氧飽和度檢測儀越來越普遍，很多人也都有。「在正常正確的使用下，血氧飽和度低於92%是必須要就醫的，那是有生命威脅的急症。尤其如果還伴隨有喘、發燒、意識不清等症狀更要儘速就醫。就醫後查明原因並治療恢復後才能離開院所」。

王必勝繼續寫道：「看到新聞和網路上有人怪罪她先前幾天聚會的人傳染給她，我認為很沒有必要也很沒有道理。即使她真是流感重症，以流感這樣廣泛流行的疾病，要說誰傳給誰或在哪感染，實在難以考證，只是徒然增加事端，造成所有當事人的困擾和痛苦而已。」雖沒明確點名黑范夫妻，但話中暗指的對象不言而喻。

▲王必勝發文談大S猝逝。（圖／翻攝王必勝臉書）



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