曾國城、唐從聖演完「觀眾起立鼓掌」　李國修紀念作宣布加場！

記者黃庠棻／台北報導

李國修紀念作品《莎姆雷特》2024年經典再現，演員陣容超強大，北中南10場演出場場爆滿一票難求，讓觀眾笑到崩潰起立鼓掌超過3分鐘！演出結束更不少劇迷紛紛留言想二刷、三刷，敲碗加場。

▲李國修紀念作品《莎姆雷特》宣布加演。（圖／寬宏提供）

今（5日）突驚喜宣布好消息，將於5月終極加演，並由曾國城、鍾欣凌、唐從聖、朱德剛、陳大天、吳怡霈、亮哲、宋偉恩、林育品（阿喜）、蕭東意、楊閔、周羿、林詠傑、唐靖誠、陳柏文、林毓桐、林邑帆超狂陣容，再度為大家上演全員崩潰的爆笑喜劇。

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▲李國修紀念作品《莎姆雷特》宣布加演。（圖／寬宏提供）

《莎姆雷特》演出至今超過30年，是台灣劇場史上經典喜劇之一，再次匯集屏風子弟兵合體演出，今年初結束10場北中南巡演，在粉絲不停敲碗下，終於確定5月份將正式加演，號召眾演員合體的曾國城表示「能和這些老朋友再度演出非常不容易，非常高興能收到大家滿滿的好評，馬上五月就要加演，希望能繼續延續這次的感動給大家。」

▲李國修紀念作品《莎姆雷特》宣布加演。（圖／寬宏提供）

首次出演就擔任「李修國」的唐從聖更是圓夢演出，提到雖然排練過程中非常辛苦，但當掌聲和歡呼聲響起時，一切都是值得的。兼任監製及演員的亮哲表示「能重新製作這個經典作品非常開心，不過在監製的角度上其實壓力很大，包含像服裝都是重新製作，而從哥（唐從聖）也是第一次參與演出，並且是戲份最重的團長這個角色，他幾乎不缺席每次排戲！演出結束時，城哥的致詞讓大家都熱淚盈眶，感動滿滿，又笑又哭，希望這齣戲都能一直演下去，讓更多的觀眾進場觀賞這齣進化過的《莎姆雷特》經典版。」

▲李國修紀念作品《莎姆雷特》宣布加演。（圖／寬宏提供）

鍾欣凌也提到「其實剛開始覺得要拚10場，是很忐忑也很緊張的，但當演到第十場就覺得怎麼突然要結束了！尤其這次經典版心情非常感慨，因為年歲已大，體力還是有差，像我和城哥都不太能蹲，剛哥也剛過60歲生日，但是這些老將真的很厲害，都還能在台上飛來飛去！」

▲李國修紀念作品《莎姆雷特》宣布加演。（圖／寬宏提供）

一聽到加演的消息，鍾欣凌表示「當時最後一場演出其實很捨不得，好像真的要說再見，因為這些人要湊一起真的很難，下次不知道還有沒有機會，真的蠻期待可以再跟大家見面。」也笑說要趁著現在還有體力在台上走來走去的時候。

▲李國修紀念作品《莎姆雷特》宣布加演。（圖／寬宏提供）

這次再加演朱德剛表示「太棒了！《莎姆雷特》幾十年下來越演越清楚，當然會希望一演再演，演完了又演，加演加演一直演，讓大家看到李國修老師真正的功力，也會盡全力把角色呈現更好！」陳大天則說「其實每一場結束後，我都可以發現角色能夠再挖掘的細節，劇本可以再深掘的層次，這也代表觀眾每次進劇場看到的都會是獨一無二的《莎姆雷特》每一場都是全新的體驗。」推薦大家看過的絕對可以再看。

▲李國修紀念作品《莎姆雷特》宣布加演。（圖／寬宏提供）

吳怡霈表示「其實每次站上《莎姆雷特》的舞台，心情都很不一樣，這次演出一連10場，真的很累，但也很過癮！每一場觀眾的笑聲都帶給我們極大的鼓舞，也讓我們更有信心，希望再次挑戰這個角色不同的層次。5月的加演，對我來說就像是一場『回家』的感覺，期待再次站上舞台，把這個故事說得更深、更動人！」

▲李國修紀念作品《莎姆雷特》宣布加演。（圖／寬宏提供）

阿喜也提到「自己演了這麼多次，每次謝幕都還是潰堤，能站在舞台上真的很幸福，經典版的觀眾甚至起立鼓掌三分鐘！希望５月的加場演出能讓這份感動持續升溫。」。李國修紀念作品《莎姆雷特》經典版將於2025年5月23日、5月24日在國家戲劇院加演，2/7(五)下午13:00正式開賣，購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)、全台萊爾富、OK便利商店。

▲李國修紀念作品《莎姆雷特》宣布加演。（圖／寬宏提供）