78歲林懷民隔5年回歸「退休在家追韓劇」　一聽疫苗秒回：打了！

記者黃庠棻／台北報導

FOCASA馬戲團15周年大作《幾米男孩的100次勇敢》今（5）日舉辦記者會，團長林智偉特邀導演雲門舞集創辦人林懷民，與華人世界最知名的繪本作家幾米同台亮相。

▲《幾米男孩的100次勇敢》舉辦啟售記者會。（圖／記者黃克翔攝）

林懷民這次為了子弟兵，睽違5年再度重出江湖，被問及退休生活大多在做什麼，他慢條斯理地說道「覺得時間過得很快，都在家掃地、洗衣服，有時候時間很多的時候，只有三件衣服也洗一次，而且我發現掃地是很大學問」。

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▲《幾米男孩的100次勇敢》舉辦啟售記者會。（圖／記者黃克翔攝）

退休生活都在家的林懷民，除了做家事以外，他也透露自己閒暇時間喜歡追劇，大方分享看完韓劇《魷魚遊戲》的心得，大讚「韓國拍得很好」，近期第二季推出，他表示自己還沒全部追完，笑說「第二季很可怕，一開頭就很陰森」。

▲林懷民（右）分享退休生活。（圖／記者黃克翔攝）

目前78歲的林懷民被問到是否已施打流感疫苗，馬上笑說「我們老人都有被通知，我記得是去年就打了！」幾米也在一旁附和「我也是老人！我有被通知！大家真的都要去打呀！」坐在中間最年輕的FOCASA團長林智偉也點了點頭，在場三位都已打完流感疫苗。

▲林懷民（中）分享退休生活。（圖／記者黃克翔攝）

台灣第一齣馬戲定目劇《幾米男孩的100次勇敢》從幾米繪本發展出角色和故事，將座落臺南水交社文化園區旁大草地，7層樓高28公尺的台灣史上最大馬戲帳篷的造型也取自幾米繪本。本劇將從3月28日至4月20日為期一個月演出，目前已開始售票。