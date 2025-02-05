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漫威迷狂喜！《驚奇4超人：第一步》預告公開　美國隊長誠意再催票

記者蕭采薇／綜合報導

漫威迷狂喜的一天！不僅《驚奇4超人：第一步》公開粉絲期盼的首支預告，《美國隊長：無畏新世界》預售票也全面開賣。

▲《驚奇4超人：第一步》主角（左）喬瑟夫昆恩、佩德羅帕斯卡、凡妮莎寇比及艾邦摩斯貝克許 出席預告首播典禮。（圖／漫威影業提供）

▲《驚奇4超人：第一步》主角（左）喬瑟夫昆恩、佩德羅帕斯卡、凡妮莎寇比及艾邦摩斯貝克許 出席預告首播典禮。（圖／漫威影業提供）

被漫威視為秘密武器的《驚奇4超人：第一步》，將於7月23日上映。粉絲期盼的首支預告，也在阿拉巴馬州亨茨維爾的美國太空及火箭中心公開。活動邀請主要演員及粉絲前往現場，正式啟動預告片首播，同時與來自世界各地的粉絲透過漫威直播同步收看。

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預告一開場就是驚奇4超人一家「巴氏大樓」充滿復古未來感的家庭場景，介紹室內設計和石頭人的烹飪情節，以及回歸原版漫畫的藍白制服，也都洋溢濃郁1960年代復古氛圍。驚奇先生隨即回過頭回溯每位成員變成「驚奇4超人」的起源，隱形女則開玩笑說石頭人總是堅若磐石，「霹靂火」強尼則不改耍廢本性，但也感性說到自己一直守在這裡，所有人也會齊心協力面對所有逆境。

▲《美國隊長：無畏新世界》英國宣傳活動（左起）丹尼拉米瑞茲、哈里遜福特、安東尼麥基及導演朱利斯歐納。（圖／漫威影業提供）

▲《美國隊長：無畏新世界》英國宣傳活動（左起）丹尼拉米瑞茲、哈里遜福特、安東尼麥基及導演朱利斯歐納。（圖／漫威影業提供）

此外，《美國隊長：無畏新世界》新任二代美隊的安東尼麥基又來催票，以滿滿誠意收攏人心：「無論你是否為漫威粉絲，本片都將是全新章節！」除了犒賞漫威粉絲，《美國隊長：無畏新世界》也是引導觀眾進入未來《復仇者聯盟》續作的關鍵入門之作，即使沒看過前作，也不會感覺有障礙。
 
以科幻大片《科洛弗悖論》等片廣獲好評的新銳導演朱利斯歐納，對於《美國隊長：無畏新世界》信心十足，他說：「在漫威電影宇宙超越時空又充滿奇幻的發展走向後，本片雖然回到返璞歸真的『現實世界』，卻也回歸漫威以超棒角色為本的原始精神，具備更能觸動人心的強大力量！」

 

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