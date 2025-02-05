ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王彩樺2愛女「解放泳裝」身材曲線全看光！　網暈：可以做女婿嗎

記者顧齊祐／綜合報導

藝人王彩樺入行多年，在音樂、影視、綜藝等方面都有亮眼成績，近來也因為一對正妹女兒，屢次成為話題焦點，受封「國民岳母」頭銜。近日她就在社群平台分享了女兒們穿著泳裝的美照，立刻引來大量網友關注，甚至有人留言表示「彩樺姐可以做你女婿嗎」。

▲王彩樺與兩位女兒。（圖／翻攝自Facebook／王彩樺-台灣濱崎步）

▲王彩樺與兩位女兒。（圖／翻攝自Facebook／王彩樺-台灣濱崎步）

王彩樺近日在Facebook發文寫道「常常提醒自己要做一個懂得感恩的人，也告訴女兒要懂得感恩，感恩我的父母，感恩給我機會的人，感恩教導我的人，感恩提拔我的人，感恩在我最困難幫助我的人，感恩貼心給我溫暖的人，感恩有禮貌的人，感恩給我善知識的人，每天睡前彩樺姐ㄧ定會做一件事就是感恩，感恩所有一切眾生，感恩上師菩蔓仁波切，我一直覺得我是上天疼愛的孩子，感恩佛菩薩」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王彩樺女兒庭庭與繶帆穿著泳裝的美照。（圖／翻攝自Facebook／王彩樺-台灣濱崎步）

▲王彩樺女兒庭庭與繶帆穿著泳裝的美照。（圖／翻攝自Facebook／王彩樺-台灣濱崎步）

同時也在貼文中，曬出了兩位女兒庭庭與繶帆穿著泳裝的美照，畫面裡，兩人頭上皆戴著黑色墨鏡，大女兒庭庭將一頭棕色長髮放下，穿著純白色兩截式泳衣，上身採用脖子綁帶設計，大方露出肩頸與鎖骨線條，胸前還有小花做裝飾，顯得相當可愛。繶帆則將黑髮綁成包包頭，穿著藍粉色系的泳裝，剪裁設計與姐姐相似，襯托出她嫩白的膚色，讓人眼前一亮。

王彩樺的貼文曝光後，立刻吸引網友們朝聖，紛紛留言表示「哇！兩位女兒長大了越來越漂亮也是未來的巨星」、「好好跟女兒度個假」、「彩樺姐的兩位小公主都超美的」、「幸福~女兒都有各自的氣質」、「彩樺姐可以做你女婿嗎」、「兩位仙女下凡」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

隧道內前車飄移險撞牆　後車剛猜打瞌睡下秒快嚇死

推薦閱讀

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳！他站旁邊入鏡了 真相曝光

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳！他站旁邊入鏡了 真相曝光

快訊／大S回家了！　骨灰私人包機抵台

快訊／大S回家了！　骨灰私人包機抵台

汪小菲挨轟認錯了！「謝謝你愛熙媛」對話全被截圖 抵台吐22字心聲

汪小菲挨轟認錯了！「謝謝你愛熙媛」對話全被截圖 抵台吐22字心聲

大S曾被算命活不過50歲！小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

大S曾被算命活不過50歲！小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

快訊／大S骨灰安置家中！　小S發聲證實「不會幫熙媛辦告別式」

快訊／大S骨灰安置家中！　小S發聲證實「不會幫熙媛辦告別式」

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

小S大女兒Elly傳從美急返台！與大S最親...未能見最後一面

小S大女兒Elly傳從美急返台！與大S最親...未能見最後一面

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

S媽悄刪臉書「同框具俊曄比心合照」　白髮人送黑髮人惹鼻酸

S媽悄刪臉書「同框具俊曄比心合照」　白髮人送黑髮人惹鼻酸

大S、具俊曄最後甜蜜合影曝光了！　她不捨發聲：我們總會再相遇

大S、具俊曄最後甜蜜合影曝光了！　她不捨發聲：我們總會再相遇

具俊曄痛失大S悲喊「盡力了」　韓友人憂：他性格脆弱可能瘋了

具俊曄痛失大S悲喊「盡力了」　韓友人憂：他性格脆弱可能瘋了

玉澤演巴黎鐵塔前下跪求婚了！素人女友感動哭出來　定情照全曝光

玉澤演巴黎鐵塔前下跪求婚了！素人女友感動哭出來　定情照全曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳！他站旁邊入鏡了 真相曝光

快訊／大S回家了！　骨灰私人包機抵台

汪小菲挨轟認錯了！「謝謝你愛熙媛」對話全被截圖 抵台吐22字心聲

大S曾被算命活不過50歲！小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

快訊／大S骨灰安置家中！　小S發聲證實「不會幫熙媛辦告別式」

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

小S大女兒Elly傳從美急返台！與大S最親...未能見最後一面

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

S媽悄刪臉書「同框具俊曄比心合照」　白髮人送黑髮人惹鼻酸

大S、具俊曄最後甜蜜合影曝光了！　她不捨發聲：我們總會再相遇

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王彩樺

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／大S骨灰安置家中！　小S發聲證實「不會幫熙媛辦告別式」
  2. 王彩樺2愛女「解放泳裝」身材曲線全看光！　網暈：可以做女婿嗎
  3. 名嘴王瑞玲「敗血症險喪命」狂燒144萬抗病！　最新狀況曝光
  4. 演活桂綸鎂媽！名導證實電影女星離世　瀟灑告別「人生結束、沒有遺憾」
  5. 漫威迷狂喜！《驚奇4超人：第一步》預告公開　美國隊長誠意再催票
  6. 小巨蛋門票沒搶到還有機會！　YOASOBI電影「濃縮4場精華」台灣2月上映
  7. 大S低調回家骨灰放家裡？　龍巖：真的不是我們辦
  8. 網推論「黑范夫妻」傳染給大S　王必勝：難以考證
  9. 曾國城、唐從聖演完「觀眾起立鼓掌」　李國修紀念作宣布加場！
  10. 汪小菲淋雨大哭挨酸「瓊瑤般表演」　她長文吐槽：大S再也看不到

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366