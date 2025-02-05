王彩樺2愛女「解放泳裝」身材曲線全看光！　網暈：可以做女婿嗎

記者顧齊祐／綜合報導

藝人王彩樺入行多年，在音樂、影視、綜藝等方面都有亮眼成績，近來也因為一對正妹女兒，屢次成為話題焦點，受封「國民岳母」頭銜。近日她就在社群平台分享了女兒們穿著泳裝的美照，立刻引來大量網友關注，甚至有人留言表示「彩樺姐可以做你女婿嗎」。

▲王彩樺與兩位女兒。（圖／翻攝自Facebook／王彩樺-台灣濱崎步）



王彩樺近日在Facebook發文寫道「常常提醒自己要做一個懂得感恩的人，也告訴女兒要懂得感恩，感恩我的父母，感恩給我機會的人，感恩教導我的人，感恩提拔我的人，感恩在我最困難幫助我的人，感恩貼心給我溫暖的人，感恩有禮貌的人，感恩給我善知識的人，每天睡前彩樺姐ㄧ定會做一件事就是感恩，感恩所有一切眾生，感恩上師菩蔓仁波切，我一直覺得我是上天疼愛的孩子，感恩佛菩薩」。

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▲王彩樺女兒庭庭與繶帆穿著泳裝的美照。（圖／翻攝自Facebook／王彩樺-台灣濱崎步）



同時也在貼文中，曬出了兩位女兒庭庭與繶帆穿著泳裝的美照，畫面裡，兩人頭上皆戴著黑色墨鏡，大女兒庭庭將一頭棕色長髮放下，穿著純白色兩截式泳衣，上身採用脖子綁帶設計，大方露出肩頸與鎖骨線條，胸前還有小花做裝飾，顯得相當可愛。繶帆則將黑髮綁成包包頭，穿著藍粉色系的泳裝，剪裁設計與姐姐相似，襯托出她嫩白的膚色，讓人眼前一亮。

王彩樺的貼文曝光後，立刻吸引網友們朝聖，紛紛留言表示「哇！兩位女兒長大了越來越漂亮也是未來的巨星」、「好好跟女兒度個假」、「彩樺姐的兩位小公主都超美的」、「幸福~女兒都有各自的氣質」、「彩樺姐可以做你女婿嗎」、「兩位仙女下凡」。