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秋英宇爆紅「火速退追40位辣妹網紅」　高EQ回記者：抱歉讓大家不舒服

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星秋英宇（秋泳愚）一連參演戲劇《玉氏夫人傳》、《外傷重症中心》爆紅，擁有186公分修長比例、帥氣長相，獲得許多粉絲喜愛。怎料，他正要走紅之際，卻被韓國網友挖出IG追蹤名單充滿近40位辣妹直播主、正妹網紅等，形象大受打擊，他5日打破沉默對外道歉，「受到這麼多的愛與關注，我也意識到自己所講出的一字一句都必須更慎重、小心，很抱歉我讓大家感到不舒服。」強調今後會更加謹慎。

▲▼ 秋英宇5日接受韓媒訪問，正面回應IG追蹤名單的爭議。（圖／翻攝自秋英宇IG）

▲秋英宇接受韓媒訪問，正面回應IG追蹤名單的爭議。（圖／翻攝自秋英宇IG）

秋英宇接連兩部戲劇大紅，人氣水漲船高，晉升為新一代男神，然而，他受到關注的同時，官方IG追蹤名單也一一遭到放大檢視，被發現名單裡有辣妹直播主、正妹網紅等人，在爭議爆發之際，他迅速取消關注了幾位女性的帳號，但相關輿論持續延燒。

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▲▼ 秋英宇爆紅「火速退追40位辣妹網紅」　高EQ回記者：抱歉讓大家感到不舒服。（圖／翻攝自秋英宇IG）

▲秋英宇解釋自己常看Reels和Shorts，因此IG追蹤名單多元，但很抱歉造成大眾不舒服。（圖／翻攝自秋英宇IG）

對此，他5日在韓接受媒體訪問，打破沉默回應「受到這麼多的愛與關注，我也意識到自己所講出的一字一句都必須更慎重、小心，我會時時刻刻提醒自己，我的意圖與想法無法傳達給大眾，更有可能衍生為『誤會』」。IG上的追蹤名單，秋英宇正面表示：「因為我經常會看Reels和Shorts，但不論如何造成了爭議，很抱歉，我讓大家感到不舒服，以後會更慎重。」

▲秋英宇爆紅「火速退追40位辣妹網紅」　高EQ回記者：抱歉讓大家感到不舒服。（圖／翻攝自秋英宇IG）

▲秋英宇一連演出兩部大勢作品爆紅。（圖／翻攝自秋英宇IG）

記者直球詢問「突然引起的爭議，是否會讓你感到更畏縮？」秋英宇幽默回答：「我現在看起來不像是滿畏畏縮縮的嗎？」他接著解釋：「但是只要我好好地做好就沒關係了，我熱愛演戲可以克服那些（爭議），雖然這樣講很官腔，但我以後會努力成為更好的演員、更好的人。」正面突破網路負面輿論。

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