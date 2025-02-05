具俊曄悲痛大S驟逝！兩人第一次出國也在東京　網看哭：緣份消失在同個城市

記者孟育民／台北報導

女星「大S」徐熙媛於春節期間赴日家族旅遊，因患流感併發肺炎逝世，享年48歲。她和韓星具俊曄的緣分橫跨20年，終於在2022年開花結果，怎料，大S突然病逝，幸福的時光持續不到3年便戛然而止，令人痛心。事實上，兩人曾在採訪中透露第一次出國的地點是東京，沒想到最後也是在東京永別，神巧合格外讓人哀戚。

▲具俊燁和大S第一次出國也是在東京 。（圖／翻攝自YouTube／VOGUE Taiwan）

大S和具俊曄曾接受《Vogue》採訪，被問到第一次出國的地點，大S回答是20年前去日本東京，「當時因為主持《娛樂百分百》都是直播，只有在週末的時候挑最近的國家去，很方便，所以我們很常去東京，過年時候的假會去峇里島。」具俊燁還說印象當時買了情侶夾克，「她拍《流星花園》時有穿那件夾克上鏡。」片段再被挖出，網友忍不住悲嘆：「沒想到兩人緣份就消失在同個城市」、「看來是甜到老天爺都嫉妒」、「能擁有這樣的愛情，此生無憾」。

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▲大S、具俊曄感情故事令人動容。（圖／翻攝自大S IG）

具俊燁和大S的愛情故事令人動容，當他在節目上看著兩人重逢畫面時，更當場落淚說：「我到死之前，人生中最印象深刻的瞬間。」直言自己是最幸福的男人，認為人生終於才開始。如今兩人天人永隔，具俊曄陪伴大S走完最後一程，賈永婕描述與大S告別的情景，透露具俊曄深情地吻別，哭泣聲讓在場的人都心碎，「掉不完的眼淚，無法言喻的傷心，怎麼哭都喚不醒沉睡的妳。最終歐巴深深的一吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們都心碎了。」