記者張筱涵／綜合報導

BLACKPINK成員Jisoo時隔4年接下新作品《新烏托邦》，並擔任女主角姜英珠，儘管預告曝光後，觀眾的反應呈現兩極，但導演尹成賢在試映會上給予高度評價，並說「看到最後，觀眾會發現這角色非Jisoo莫屬。」

▲Jisoo相隔4年接新戲《新烏托邦》。（圖／翻攝自X／CoupangPlay）



導演尹成賢表示，英珠這個角色自帶幽默氣質，而Jisoo本人也非常風趣，讓她的詮釋自然生動：「只看前兩集的話或許還不明顯，但看到最後，觀眾會發現這角色非Jisoo莫屬，我作為長久以來的粉絲，能夠和她合作，我感到非常幸運。」

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另外，這是Jisoo自《雪降花》後，相隔4年再接的電視劇作品，尹成賢也坦言，原本擔心她長時間未拍戲，是否能夠順利投入角色，但她以極大的熱情迎接挑戰：「她每週花四天投入排練，並積極準備大量動作戲，展現極高的敬業精神。」導演進一步補充：「這部作品對女演員來說充滿挑戰，尤其是動作戲，但她始終帶著笑容完成，讓人非常敬佩。」

不只Jisoo，尹成賢也對男主角朴正民的演技讚譽有加，這已是兩人繼《那一夜，青春褪色》和《狩獵的時間》後的第三次合作：「朴正民是一位演技範圍極廣的演員，過去他多半演出貼近現實、自然對話風格的角色，而這次我希望能夠展現他不一樣的一面。」

《新烏托邦》融合喪屍、末日生存與愛情元素，風格獨特，已吸引大量關注。該劇將於2月7日晚間8點（南韓時間）正式上線，Jisoo的回歸演出備受期待，觀眾也將見證她在演技上的全新突破。

▼《新烏托邦》第一波預告。（影片／取自YouTube／쿠팡플레이 Coupang Play，如遭刪除請見諒）



▼《新烏托邦》第二波預告。（影片／取自YouTube／쿠팡플레이 Coupang Play，如遭刪除請見諒）

