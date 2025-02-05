記者張筱涵／綜合報導

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本離世，享年48歲，消息曝光後許多人都感到震驚。大陸藝人范冰冰4日透過Instagram限時動態表達哀悼，特別選了大S生前參加慈善活動露出燦爛笑容的照片，回憶起兩人第一次相見的時光。

▲大S離世，享年48歲。（圖／翻攝自大S微博）



范冰冰4日更新Instagram限時動態，難過悼念大S「美麗的女孩兒，總以善意點亮人間，永遠記得第一次見妳，妳眼裡跳動的天真笑意……去天堂做個快樂仙女吧！那裡沒有煩惱，只有安寧……」最後配上兩個祈禱的表情符號。

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▲▼范冰冰哀悼大S。（圖／翻攝自Instagram／bingbing_fan）



而范冰冰所選的大S照片，是大S於2004年出席成龍盃慈善房車賽，對著鏡頭露出燦爛笑容的照片，令許多粉絲看了忍不住鼻酸。事實上，大S離世噩耗於3日深夜傳出，小S到當天中午透過經紀人悲痛證實，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。