汪小菲崩潰喊想大S「死的應該是我」　律師李怡貞傻眼：別再耍猴戲

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝日本，享年48歲，前夫汪小菲得知死訊後立刻搭機來台，先是返回信義區豪宅，接著出門淋雨散步，事後更被網友發現在大S以前上節目的片段底下留言「老婆我好想你」、「死的人應該是我。」為此，知名律師李怡貞在臉書發文表達對此事的看法，除了直呼傻眼外同時也吐槽：「別再讓人覺得是在耍猴戲了。」

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▲李怡貞酸汪小菲耍猴戲。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

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李怡貞坦言，一開始看到汪小菲公開的真情流露，她感到非常驚訝，且認為汪小菲的行為似乎是出於真心，並非演戲。她指出，汪小菲甚至向媒體喊話，希望大家能多說一些前妻的好話。然而，隨後李怡貞表示又看到汪小菲在社群上對前妻的喊話，如「老婆，我好想妳」、「死的人應該是我」等留言內容，讓她開始覺得汪小菲的行為過於瘋狂。



▲汪小菲的發言讓網友看不明白。（圖／翻攝自微博）

李怡貞進一步批評汪小菲的過去行為，並提到他婚內出軌，以及離婚後對前妻大鬧、拖欠金錢及對前妻及其母親的不當言論。為此，李怡貞質疑汪小菲在重新找到新歡，且在大陸發展直播事業後，怎會突然轉變為一個深情的形象，並表示難以理解汪小菲的真實意圖，並對他的現任妻子表示同情。

▲汪小菲的發言受到網友討論。（圖／翻攝自微博）

最後，李怡貞呼籲汪小菲如果真的有深情，應該將關注點放在對家人的責任上，而非持續在公眾面前上演所謂的深情戲碼，「人總是這樣，身在福中不知福，而且舊愛總還是最美。別再讓人覺得是在耍猴戲了。」

▲大S、汪小菲曾有過一段婚姻。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）