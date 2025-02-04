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賈永婕曝「具俊曄吻別大S」遭批當連續劇看！　親上火線3度回酸民

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）春節期間與家人赴日旅遊，因流感併發肺炎逝世，好友賈永婕得知噩耗立即赴日見最後一面。然而賈永婕發文提及具俊曄深吻告別大S，卻遭部分網友批評「當連續劇看耶」，本人4日留言回應。

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▲▼賈永婕淚曝具俊曄吻別大S，被批評「當連續劇看耶」。（圖／翻攝自臉書）

▲賈永婕得知好友大S噩耗，火速赴日見最後一面。（圖／翻攝自臉書）

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賈永婕發文描述與大S告別的過程，提及眼淚擦不完，見到具俊曄深情吻別妻子，哭聲讓所有在場人都心碎。儘管大部分留言難過不捨，仍有網友批評「第一時間趕去探視摯友是滿令人感動，但不是要你去當日本現場連線記者回來直播描述悲催滿足情緒耶，傻眼，字裡行間滿滿當連續劇看耶」。對此她親回6字「這是我的情感」，其他網友也批評酸民「有點人性吧」。

▲▼賈永婕淚曝具俊曄吻別大S，被批評「當連續劇看耶」。（圖／翻攝自臉書）

▲賈永婕淚曝具俊曄吻別大S，被批評「當連續劇看耶」，本人親回「這是我的情感」。（圖／翻攝自臉書）

另外有網友轉貼截圖批評大S，賈永婕也回應「有意義嗎」，見有人留言「光頭真沒用 是汪早就強制送大醫院了」。她留言「好好說話」，一一回應力挺好友。

▲▼賈永婕淚曝具俊曄吻別大S，被批評「當連續劇看耶」。（圖／翻攝自臉書）

▲▼賈永婕淚曝具俊曄吻別大S，被批評「當連續劇看耶」。（圖／翻攝自臉書）

▲賈永婕護友留言區一一回擊酸民。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕也再度發文，宣導打流感及新冠疫苗，PO文強調：「流感不是感冒也不是嚴重的感冒，是來勢洶洶的病毒。防疫大使提醒大家一定要去打疫苗。」

▲▼賈永婕淚曝具俊曄吻別大S，被批評「當連續劇看耶」。（圖／翻攝自臉書）

▲賈永婕提醒大家打疫苗。（圖／翻攝自臉書）

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