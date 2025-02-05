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柳演錫的演技進化論！從「國民壞蛋」到挑戰變性歌手　曾陷十年低潮

文／妞新聞 

Netflix韓劇《現在撥打的電話》成為2024年最後一季的韓劇大熱門，上線後瞬間衝上高收視！飾演「白司彥」的柳演錫再次成為討論焦點，近年憑藉《陽光先生》與《機智醫生生活》等超夯韓劇深受粉絲喜愛。柳演錫從出道以來，挑戰過各式各樣的角色，從暖男到霸氣總裁，甚至跨界音樂劇，還主持過綜藝節目，展現無限才華。

在《現在撥打的電話》中，他將霸道又深情的白司彥演繹得淋漓盡致，不僅成功融化洪熙珠，也讓觀眾徹底淪陷，紛紛大喊「Daddy」！現在就來跟著妞編輯更深入了解這位實力派男神吧。

《原罪犯》到「國民壞蛋」

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一鳴驚人卻陷十年低潮

▲柳演錫以經典電影《原罪犯》出道。（圖／imdb）

1984年出生的柳演錫，雖然以經典電影《原罪犯》出道、一鳴驚人，但卻經歷了長達10年的無名時期。2003年，19歲的他透過試鏡成功飾演少年版劉智泰，正式踏入影壇。然而，他的星途並不順遂，接連出演《建築學概論》、《一千零一魘》與《狼少年：不朽的愛》等電影，多以渣男或反派形象現身，甚至成為全韓痛恨的「國民壞蛋」。從「江南學長」到「變態殺人魔」，柳演錫憑著精湛的反派演技奠定基礎，但也經歷了十年入不敷出、缺乏代表作的低潮期。

《請回答1994》暖男七封

這一球直擊心坎！

▲柳演錫在出道10年時，靠《請回答1994》中的「七封」一角成功翻身。（圖／tvN）

柳演錫在出道10年時，靠《請回答1994》中的「七封」一角成功翻身，從國民壞蛋變身國民理想型！他曾坦言早期接演各種配角，但遲遲未遇代表作，甚至給自己10年的期限，若不成功就放棄。然而，2013年他遇上貴人申元浩導演，成為人生轉折點。柳演錫柔軟卻堅毅的氣質讓他脫穎而出。

《請回答1994》講述學生們的青春故事，柳演錫飾演暖男棒球投手七封，溫柔守護女主角娜靜的形象，令觀眾心動不已。這部劇不僅讓他人氣爆紅，更結束長達十年的無名時期，成為家喻戶曉的演員！

《浪漫醫生金師傅》穿上白袍

成為醫療劇的代名詞

▲柳演錫演《浪漫醫生金師傅》獲得「吻戲匠人」封號。（圖／SBS） 

柳演錫憑藉《浪漫醫生金師傅》中的「姜東柱」一角大放異彩，成功塑造了自信且好勝的天才醫生形象。劇情講述姜東柱在金師傅的指引下找回行醫的熱忱，柳演錫精湛的演技，將東柱從冷漠到熱情的轉變詮釋得淋漓盡致，尤其與徐玄振飾演的書靜之間的戀愛線，因為吻戲精彩，甚至獲得「吻戲匠人」封號！

雖然未出演第二季，但他在2023年第三季的回歸不僅推動劇情高潮，也讓收視創下新高。早在2008年，他便挑戰過醫生角色，成為醫療劇的代表人物。每次穿上白袍，他的帥氣與魅力總能俘虜觀眾！

《搖滾芭比》挑戰變性歌手

破格演出引爆話題

▲柳演錫出演音樂劇挑戰變性歌手。（圖／쇼노트粉絲專頁、IG@yoo_yeonseok）

柳演錫不僅在影視圈大放異彩，還大膽挑戰音樂劇！他曾在《搖滾芭比》中穿上女裝、戴金色假髮，化身變性歌手海德薇格，以妖艷造型驚豔全場，展現了突破自我的無畏精神。《搖滾芭比》改編自百老匯經典劇作《Hedwig and the Angry Inch》，講述海德薇格為了愛變性失敗後，決定以女裝搖滾來尋找自我。

柳演錫2017年首次演出便成功圈粉，2024年再度回歸此角色，帶來更驚艷的舞台表現！身高183公分、體型高壯的他，扮演這個角色時完全不馬虎，儘管他並非科班出身，卻不怕挑戰自我，付出了大量心力，讓大家看到他在突破戲路邊界上的努力，並刷新了所有人對他的印象！

《陽光先生》首挑粗獷形象

冷血深情的浪人好有魅力！

《陽光先生》一播出就引起轟動，吸引了各年齡層觀眾。柳演錫在劇中首次挑戰粗曠形象，飾演冷血又深情的浪人「具東邁」，顛覆以往的暖男角色。他不僅留著粗獷的絡腮鬍，還苦練日本劍術，並用日語演繹，讓人眼前一亮。具東邁對金泰梨飾演的高愛信，展現極端的冷酷與純粹深情，反差強烈又迷人，成為劇中最具魅力的角色之一。柳演錫這次的突破，讓大家看到了他多元演技的新面貌。

 七年後再度挑戰申元浩劇集

《機智醫生生活》化身溫暖純愛醫生

▲柳演錫在《機智醫生生活》化身溫暖純愛醫生。（圖／tvN）

繼《請回答1994》後，柳演錫與劇中演員建立了深厚的友誼，並感謝申元浩導演的提攜。七年後，他再度接演申導的高收視劇《機智醫生生活》。這部劇不僅擁有感人的劇情，更讓觀眾見識到柳演錫精彩的演技。

劇中，他飾演的小兒外科醫生「安政源」，以溫暖、深情的形象贏得觀眾喜愛。雖然柳演錫曾多次飾演醫生角色，但他每次都巧妙地賦予角色獨特魅力，完美展現角色的多樣性。高收視不僅證明了劇集的受歡迎程度，也再次肯定了柳演錫的演技實力。

多才多藝的全能型歐巴

包山包海包你心

柳演錫不僅是韓國演藝界的「興趣富翁」，還是全能型歐巴的代表！擁有咖啡師執照，精通木工、爵士鼓、攝影等，熱愛露營和烘焙。他的才華無所不包，熱心公益，與好友孫浩俊共同發起「Coffee Friends Project」，還積極參與各種慈善行動。無論戲內戲外，柳演錫總是以他的全能魅力征服眾人，讓人無法不愛！

柳演錫憑藉多才多藝的形象，無論是演技、公益還是各種興趣，都展現出非凡魅力。從純情歐巴到霸道總裁，從最壞反派到最暖男友，無論是舞台劇還是醫療劇，他每次的全新挑戰都讓觀眾驚豔不已。期待這位多面才子未來為我們帶來更多精彩作品！

【延伸閱讀】

柳演錫10部韓劇推薦！《機智醫生生活》安政源和《請回答1994》七封超圈粉

《現在撥打的電話》冷酷霸總與嬌妻的冰火對決，劇情&角色介紹一次看！

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