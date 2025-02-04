ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

10位「2001年生」日本帥哥！高橋文哉封國民弟弟、櫻井海音演真人版阿奎亞

文／妞新聞

2025年正逢乙巳蛇年，不光台灣人相較熟悉的佐藤健、岡田將生、岩田剛典，為屬蛇的本命年男神，近年在日本演藝圈崛起的新生代男星們，像是高橋文哉、櫻井海音也都是蛇年出生的寶藏男孩。這次妞編輯也特別為大家精選出「10位2001年出生的日本帥哥」，趕快來看看吧！

2001年出生的日本帥哥

1.高橋文哉

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高橋文哉坐擁「令和第一假面騎士」等稱號。（圖／IG@fumiya_0_3_1_2）

不斷在演技上突破自我的「高橋文哉」過去曾藉日劇《最愛》打響知名度，當時爆紅的他更因此晉升成為日本的國民弟弟，此外他也坐擁「2017年最帥男高中生」及「令和第一假面騎士」等稱號。無論什麼類型角色都勇於挑戰的精神，總令粉絲觀眾刮目相看。

2.大西流星

▲大西流星是砂糖系男子代表。（圖／IG@08.07_ryuche）

浪花男子的「大西流星」在正式出道前就已累積了不少的演戲經驗，出道後更是擔任了日劇《為你著迷》及電影《不懂愛的我們》主演。除了對美妝保養十分在行之外，他也因可愛外貌成為了砂糖系男子的代表。

3.山中柔太朗

▲山中柔太朗。（圖／IG@jyutaro_milk）

作為五人男團M!LK成員的「山中柔太朗」，不光偶像本業，也多次參與日劇電影的演出，包含《brother trap兄弟陷阱》《他是我的!》等，和FANTASTICS成員木村慧人共演的BL日劇《糖果色的戀愛反論》，更是不少腐女垂直入坑！

4.細田佳央太

▲細田佳央太自從演出《東大特訓班2》後，知名度大增。（圖／IG@kanata_hosoda_official）

「細田佳央太」自從演出《東大特訓班2》後，知名度大增。隨後又因在《不良少年與白手杖女孩》中，詮釋天生全盲的角色使他的演技備受賞識。百變的演技和強大的可塑性，大家絕對不能錯過認識他的機會！

5.山下幸輝

▲山下幸輝憑藉JUNON SUPER BOY選拔賽進入演藝圈。（圖／IG@qpitdef）

憑藉JUNON SUPER BOY選拔賽進入演藝圈的「山下幸輝」，不光高中時期是舞蹈比賽的常勝軍，在出演日劇《為你綻放的花》後更成功獲得不小的關注度。隨著戲約增加，他也在2024年正式加入男團WILD BLUE，成為團內的隊長。

6.夏生大湖

▲夏生大湖參與出演過《silent》及《最好的教師》。（圖／IG@omi.natsuki.official）

曾參與過《silent》及《最好的教師》等日劇演出的「夏生大湖」，藉著在2021年於JUNON SUPER BOY選拔賽獲得明色美顔男子賞的殊榮，展開演藝事業。在出演真人戀綜《別被花束和狼君所欺騙》之後，也使他知名度大幅上漲。

7.櫻井海音

▲櫻井海音是日本天團Mr. Children主唱櫻井和壽的兒子。（圖／IG@kaito_0413）

注目度急劇上升的「櫻井海音」除了是日本天團Mr. Children主唱櫻井和壽的兒子，也曾參與多部漫改戲劇的演出，像是《只想告訴你》及《閃爍的青春》等。2024年他更因飾演《【我推的孩子】》真人版的阿奎亞引發熱議。

8.福崎那由他

▲福崎那由他從7歲就開始擔任兒童模特兒。（圖／IG@nayuta_fukuzaki_）

「福崎那由他」從7歲就開始擔任兒童模特兒，隨後則是以《遺留搜查2》作為演員正式出道。不只電視電影等的戲劇作品，他也在2.5次元舞台劇圈十分活躍。最令人印象深刻的角色，包含音樂劇《黑執事》的謝爾，以及真人電影《神劍闖江湖》系列裡的年少劍心！

9.青木柚

▲青木柚在漫改電影《錯位的青春》中展現超強演技。（圖／IG@yuzu_aoki_）

在漫改電影《錯位的青春》中展現超強演技的「青木柚」，在9歲時就進入了向日葵劇團，自此展開演藝活動。至今為止參演過的作品，包含《如果能說100萬次就好了》、《最好的教師》等。其不設限制的角色風格，也讓無數觀眾感到驚豔！

10.加藤清史郎

▲因大河劇《天地人》爆紅的小童星加藤清史郎。（圖／IG@kato_seishiro_official）

當年因大河劇《天地人》爆紅的小童星「加藤清史郎」，在年僅1歲時就加入了向日葵劇團。不過隨著成長期的聲音、體格產生變化，他也意識到自己在演員一職中的限制，於是決意在初中畢業後遠赴英國留學。歸國後的加藤清史郎不光兼顧學業和演戲，也讓大家看到更多面向！

【延伸閱讀】

15位「93年生」日本帥哥！菅田將暉、福士蒼汰、竹內涼真，完全是天選之年！

12位日本「00後」小鮮肉帥哥！道枝駿佑、高橋文哉因劇爆紅，青春小可愛先追起來！

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

推薦閱讀

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！　來台失神3舉動網看傻：現任算什麼

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！　來台失神3舉動網看傻：現任算什麼

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

快訊／小S告假《不熙娣》！通話內容曝光　節目發聲證實：我們一直都在

快訊／小S告假《不熙娣》！通話內容曝光　節目發聲證實：我們一直都在

小S痛失大S難走出！　《小姐不熙娣》開工恐生變「電視台回應了」

小S痛失大S難走出！　《小姐不熙娣》開工恐生變「電視台回應了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！　來台失神3舉動網看傻：現任算什麼

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, 日本, 2001年

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸了！　張穎穎對話被流出：痛苦都他造成的
  2. 曹西平批「藝人走了還被八卦」　難接受大S流感猝逝：嚇到
  3. 大小S前世是神明座下的「仙鳥伴侶」　命理師曝：負責送信
  4. 林依晨「20歲就開始寫遺囑」　親揭起因：其實很危險的
  5. 牽線大S、具俊曄戀情當媒人　徐懷鈺忍1天悲痛發聲
  6. 賈永婕曬最愛合照：非常想念大S！　挨酸愛蹭急上火線反擊
  7. 日女星夫婦送醫「社長尪死亡原因曝」　2年前進軍中國疑成導火線
  8. 恭喜！前女團隊長無預警宣布結婚　團體解散7年世紀合體了
  9. 汪小菲崩潰喊想大S「死的應該是我」　律師李怡貞傻眼：別再耍猴戲
  10. S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」！　揭大S治喪最新情況

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366