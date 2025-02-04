10位「2001年生」日本帥哥！高橋文哉封國民弟弟、櫻井海音演真人版阿奎亞

文／妞新聞

2025年正逢乙巳蛇年，不光台灣人相較熟悉的佐藤健、岡田將生、岩田剛典，為屬蛇的本命年男神，近年在日本演藝圈崛起的新生代男星們，像是高橋文哉、櫻井海音也都是蛇年出生的寶藏男孩。這次妞編輯也特別為大家精選出「10位2001年出生的日本帥哥」，趕快來看看吧！

2001年出生的日本帥哥

1.高橋文哉

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▲高橋文哉坐擁「令和第一假面騎士」等稱號。（圖／IG@fumiya_0_3_1_2）



不斷在演技上突破自我的「高橋文哉」過去曾藉日劇《最愛》打響知名度，當時爆紅的他更因此晉升成為日本的國民弟弟，此外他也坐擁「2017年最帥男高中生」及「令和第一假面騎士」等稱號。無論什麼類型角色都勇於挑戰的精神，總令粉絲觀眾刮目相看。

2.大西流星

▲大西流星是砂糖系男子代表。（圖／IG@08.07_ryuche）



浪花男子的「大西流星」在正式出道前就已累積了不少的演戲經驗，出道後更是擔任了日劇《為你著迷》及電影《不懂愛的我們》主演。除了對美妝保養十分在行之外，他也因可愛外貌成為了砂糖系男子的代表。

3.山中柔太朗

▲山中柔太朗。（圖／IG@jyutaro_milk）



作為五人男團M!LK成員的「山中柔太朗」，不光偶像本業，也多次參與日劇電影的演出，包含《brother trap兄弟陷阱》《他是我的!》等，和FANTASTICS成員木村慧人共演的BL日劇《糖果色的戀愛反論》，更是不少腐女垂直入坑！

4.細田佳央太

▲細田佳央太自從演出《東大特訓班2》後，知名度大增。（圖／IG@kanata_hosoda_official）



「細田佳央太」自從演出《東大特訓班2》後，知名度大增。隨後又因在《不良少年與白手杖女孩》中，詮釋天生全盲的角色使他的演技備受賞識。百變的演技和強大的可塑性，大家絕對不能錯過認識他的機會！

5.山下幸輝

▲山下幸輝憑藉JUNON SUPER BOY選拔賽進入演藝圈。（圖／IG@qpitdef）



憑藉JUNON SUPER BOY選拔賽進入演藝圈的「山下幸輝」，不光高中時期是舞蹈比賽的常勝軍，在出演日劇《為你綻放的花》後更成功獲得不小的關注度。隨著戲約增加，他也在2024年正式加入男團WILD BLUE，成為團內的隊長。

6.夏生大湖

▲夏生大湖參與出演過《silent》及《最好的教師》。（圖／IG@omi.natsuki.official）



曾參與過《silent》及《最好的教師》等日劇演出的「夏生大湖」，藉著在2021年於JUNON SUPER BOY選拔賽獲得明色美顔男子賞的殊榮，展開演藝事業。在出演真人戀綜《別被花束和狼君所欺騙》之後，也使他知名度大幅上漲。

7.櫻井海音

▲櫻井海音是日本天團Mr. Children主唱櫻井和壽的兒子。（圖／IG@kaito_0413）



注目度急劇上升的「櫻井海音」除了是日本天團Mr. Children主唱櫻井和壽的兒子，也曾參與多部漫改戲劇的演出，像是《只想告訴你》及《閃爍的青春》等。2024年他更因飾演《【我推的孩子】》真人版的阿奎亞引發熱議。

8.福崎那由他

▲福崎那由他從7歲就開始擔任兒童模特兒。（圖／IG@nayuta_fukuzaki_）

「福崎那由他」從7歲就開始擔任兒童模特兒，隨後則是以《遺留搜查2》作為演員正式出道。不只電視電影等的戲劇作品，他也在2.5次元舞台劇圈十分活躍。最令人印象深刻的角色，包含音樂劇《黑執事》的謝爾，以及真人電影《神劍闖江湖》系列裡的年少劍心！

9.青木柚

▲青木柚在漫改電影《錯位的青春》中展現超強演技。（圖／IG@yuzu_aoki_）



在漫改電影《錯位的青春》中展現超強演技的「青木柚」，在9歲時就進入了向日葵劇團，自此展開演藝活動。至今為止參演過的作品，包含《如果能說100萬次就好了》、《最好的教師》等。其不設限制的角色風格，也讓無數觀眾感到驚豔！

10.加藤清史郎

▲因大河劇《天地人》爆紅的小童星加藤清史郎。（圖／IG@kato_seishiro_official）



當年因大河劇《天地人》爆紅的小童星「加藤清史郎」，在年僅1歲時就加入了向日葵劇團。不過隨著成長期的聲音、體格產生變化，他也意識到自己在演員一職中的限制，於是決意在初中畢業後遠赴英國留學。歸國後的加藤清史郎不光兼顧學業和演戲，也讓大家看到更多面向！

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