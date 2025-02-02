《艾蜜莉在巴黎》莉莉柯林斯宣布當媽！　透過代理孕母生下一女

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢女星莉莉柯林斯（Lily Collins）因主演影集《艾蜜莉在巴黎》再創事業巔峰，35歲的她在IG宣布，已經透過代理孕母迎來了第一個孩子，正式成為母親。莉莉柯林斯開心的向粉絲宣布：「歡迎來到我們世界的中心！」

▲莉莉柯林斯宣布當媽媽，透過代理孕母迎來第一個孩子。（圖／翻攝自IGlilyjcollins）

莉莉柯林斯在2021年宣布與大6歲的導演老公查利麥克道維爾（Charlie McDowell）結婚的好消息，時隔近4年，兩人也升格成為爸媽。莉莉柯林斯宣布女兒名為「托芙珍麥克道維爾」（Tove Jane McDowell），並感謝代理孕母和一路上曾經幫助過他們的所有人。

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▲莉莉柯林斯2021年與導演老公查利麥克道維爾結婚。（圖／翻攝自Instagram／lilyjcollins）



與亞洲國情不同，好萊塢女星為事業和身體狀況等種種考量，選擇代理孕母的不在少數。像是名媛金卡戴珊（Kim Kardashian），甚至強尼戴普的前妻安柏赫德（Amber Heard），都曾透過代理孕母幫忙成為母親。

▲莉莉柯林斯近年來以影集《艾蜜莉在巴黎》再創事業高峰。（圖／Netflix提供）

莉莉柯林斯出身演藝世家，因長相酷似奧黛麗赫本，原本就頗負盛名，後來更因演活《艾蜜莉在巴黎》中的女主角「艾蜜莉」而再創事業巔峰。不過莉莉柯林斯受訪時也曾坦言，艾蜜莉的個性和自己南轅北轍，太過自我中心的性格，有時連她都受不了。