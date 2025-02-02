米可白賣餅1態度遭阿姨翻白眼！對方直接走人…嘆：到底招誰惹誰

記者陳芊秀／綜合報導

女星米可白近年活躍八點檔演出，憑《牛車來去》獲得第58屆金鐘女配，近來又加入民視八點檔《好運來》。她在過年期間回到彰化鹿港幫媽媽賣餅，昨天（1）遇到阿姨要求合照，不料因為她婉拒摘口罩，最後被阿姨翻了白眼直接走人。

▲米可白活躍八點檔演出，春節期間回老家幫忙賣餅掀人氣。（圖／翻攝自臉書／米可白）

據米可白描述，有一位阿姨來要求合照，之後又要求她脫下口罩再拍一張，然而她以「我是做食品的，戴口罩比較衛生」為由婉拒。不料引發對方不滿，甚至翻了白眼後直接離開。她為此發文解釋：「戴口罩就是為了保護自己也保護每一位接觸我的客人，如果我真的被傳染到A流、B流、感冒，之後我把這些病菌傳染給上門的顧客或開工後的劇組人員⋯我會很內疚的。」最後她以「怪怪的人」形容，再加上流淚表情圖示。

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▲米可白婉拒摘口罩與阿姨合照，對方翻白眼直接走人，她感嘆發文。（圖／翻攝自臉書／米可白）

米可白在貼文補充寫道：「我們無法讓每個人都喜歡，但願更多良善的人。」網友安慰留言「不能體諒的就不要跟她見識，米可白很孝順又親切又有愛心的藝人要支持她」、「真的要懂得體諒，現在病毒真的太多了，衛生安全真的格外重要」、「不用理她祝可白順利」、「餐飲業服務業都要戴好口罩，保護自己」。

▲米可白發文。（圖／翻攝自臉書／米可白）

【米可白臉書全文】

昨天獲得一個阿姨的白眼 我到底是招誰惹誰⋯我真的哭笑不得⋯

阿姨：米可白 我可以跟你照相嗎？

我：好啊！ （合照了一張）

阿姨：你可以脫口罩再拍一張

我：不好意思，我是做食品的 戴口罩比較衛生⋯

阿姨：你口罩拉下來 ，沒人看到（現場一堆人）

我：阿姨不好意思，我真的不方便

之後⋯阿姨白我ㄧ眼後 直接走人

～～～～～～～～～

戴口罩就是為了保護自己也保護每一位接觸我的客人⋯如果我真的被傳染到A流、B流、感冒～之後我把這些病菌傳染給上門的顧客或開工後的劇組人員⋯我會很內疚的。

～～～～～

怪怪的人⋯

我們無法讓每個人都喜歡

但願更多良善的人～