許富凱、林美秀親授「過年招財秘訣」　2步驟輕鬆開運旺整年

記者王靖淳／綜合報導

藝人許富凱、林美秀最近登上Hit Fm主持初一特別節目，除了輪流分享年前的打掃小偏方之外，同時也大方公開過年開運招財撇步。

▲林美秀（圖左）、許富凱主持大年初一特別節目。（圖／Hit Fm聯播網提供）

許富凱分享，他的經紀人會準備「五色錢」，去銀行換新的鈔票，正好一種面額一種顏色，對應五行包在紅包袋，當成壓歲錢放在枕頭下，讓財運亨通。為此他笑說：「聽眾朋友會不會以為轉錯台，以為他們是什麼命理風水節目？」

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林美秀也分享，她在除夕夜前會將所有東西換新一輪，像是玄關部分，把2024年擺放的物品全部收起來，接著放上2025年要裝飾的新擺設。另外，她還會準備88塊錢的硬幣放在陰陽水裡面生財，讓新的一年風生水起。林美秀也提到，她會在隨身包包裡準備黑碧璽礦石，放在紅包袋避邪擋煞，讓新的一年好運連連。

▲許富凱（圖左）、林美秀分享開運妙招。（圖／Hit Fm聯播網提供）

談到年前大掃除，許富凱坦言最受不了浴室水垢，他推薦用漂白水加小蘇打粉，保證讓水垢消失無蹤。不料話一出，林美秀突大喊：「對啦！小蘇打粉啦！」因為她聽了許富凱媽媽的推薦用漂白水清潔，效果不錯但好像還是差了一點，後來發現原來是小蘇打粉，害她以為浴室水垢是有多頑強。為此，許富凱笑說：「啊我媽怎麼講話講一半，真歹勢！」