視網膜車遭鄰車開門碰撞！　出言提醒「對方竟當場大哭」他尬爆

記者劉宛欣／綜合報導

網紅視網膜（陳子見）擁有流利口條，過去經營《眼球中央電視台》YouTube頻道，成功吸引百萬粉絲訂閱，也曾擔任華視新聞主播，如今則是全力投入在主持工作上。即將迎來農曆新年，不少人返鄉過年或出遊，視網膜也不例外，27日他在臉書分享於國道服務區，車子被擦到的插曲，直呼「尷尬至極」。

▲視網膜在國道服務區休息時，車門被鄰車擦到。（圖／翻攝自視網膜臉書）

視網膜27日在臉書發文，分享南下在服務區遇到的小插曲。他透露在服務區內吃完飯，順便看正在網路上24小時馬拉松的《後宮甄嬛傳》時，突然聽到「叩」一聲，定睛一看發現事隔壁車的小孩，開門不慎擦到了他車子的車門，他無奈表示：「生活在台灣對這種事早已見怪不怪，但想說既然我人在車上就好心提醒一下。」

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▲視網膜提醒後，闖禍的小孩竟嚎啕大哭。（圖／翻攝自視網膜臉書）

視網膜隨即拉下車窗，對著隔壁車的小孩提醒「以後開門要小心喔！新年快樂！」並不打算追究，怎料小孩在聽完視網膜的話後，竟突然嚎啕大哭，說自己不是故意的，嚇得他趕緊解釋只是在提醒，小孩家人發現有狀況後，全部下車連忙道歉鞠躬，讓他不好意思到不斷鞠躬彎腰，過程長達10分鐘之久，最後小孩媽媽竟還認出他說「你是視網膜嗎？」讓他尷尬到不行。