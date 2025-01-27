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曾馨瑩曬「9貴婦」聚會照！蔡依珊、關穎、林熙蕾都來了

曾馨瑩（後排右）日前與關穎（前排右起）、林熙蕾、翁美慧、林牧潔、蔡依珊、蔡依倫（後排左）等貴婦聚會。（翻攝曾馨瑩IG）

▲曾馨瑩（後排右）日前與關穎（前排右起）、林熙蕾、翁美慧、林牧潔、蔡依珊、蔡依倫（後排左）等貴婦聚會。（翻攝曾馨瑩IG）

圖文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，在農曆新年前與一票貴婦好姐妹聚會，包含關穎、蔡依珊、林熙蕾等人，讓她直呼很開心。

曾馨瑩昨（26日）在IG限動分享日前與好友們的聚會，照片中除有關穎、林熙蕾、林牧潔，還有蔡依珊、蔡依倫姊妹、富邦藝術基金會執行長翁美慧（Maggie）、文華花苑總監陳妍嵐等，9名貴婦一字排開，相當吸睛。從曾馨瑩的發文可見，聚會是翁美慧主揪，她寫道：「年前開心相聚，謝謝Maggie姐。」

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曾馨瑩（後排左三）早前與8名貴婦閨密們聚會，直呼開心。（翻攝曾馨瑩IG）

▲曾馨瑩（後排左三）早前與8名貴婦閨密們聚會，直呼開心。（翻攝曾馨瑩IG）

此外，曾馨瑩也受邀參加王偉忠女兒的歸寧宴，她在限動分享與王偉忠夫婦、張清芳、賈永婕、許茹芸等人的合照，感動說：「偉忠哥女兒的歸寧宴，非常溫馨，為您們開心，祝福新人一輩子幸福。」

曾馨瑩和張清芳參加王偉忠女兒的歸寧宴。（翻攝曾馨瑩IG）

▲曾馨瑩和張清芳參加王偉忠女兒的歸寧宴。（翻攝曾馨瑩IG）

曾馨瑩在在王偉忠女兒歸寧宴上，與賈永婕（左）、許茹芸（右）合照。（翻攝曾馨瑩IG）

▲曾馨瑩在在王偉忠女兒歸寧宴上，與賈永婕（左）、許茹芸（右）合照。（翻攝曾馨瑩IG）

事實上，曾馨瑩早前在IG久違發文，透露忙到沒時間更新，「其實一直發生著許多事…時時都在思考人生的下一步，如何可以做的更好，如何可以做更有意義的事，當困惑時，記得告訴自己，保有真誠、良善的心，就能勇敢向前。」網友則紛紛鼓勵她，祝福她能度過難關。


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