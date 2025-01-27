告五人、麋先生炸翻《紅白》！　後台私下真面目曝光

記者蔡琛儀／台北報導

麋先生、人氣天團告五人今年一起登上《2025超級巨星紅白藝能大賞》，儘管兩團在台北小巨蛋舞台上PK，但後台休息室笑聲此起彼落，氣氛歡樂融洽，宛如提前圍爐過年，告五人表示，在後台巧遇了王心凌、黃宣、五堅情等許多好友，由於平時大家工作都相當忙碌，藉此機會和大家相聚特別開心；麋先生則表示，熱鬧的後台氛圍彷彿一場大型同樂會，「很喜歡這樣的感覺。」

▲麋先生、告五人在《紅白》後台和樂融融。（圖／相信音樂提供）

麋先生今年首登《紅白》，他們分享過年計畫就是回家陪家人，「因為平時工作很忙，能和家人相處的時間不多，所以我們都會趁過年期間好好陪家人。」吉他手喆安說他的新年目標是「多陪伴家人」，他坦言過去總是把工作「剩餘時間」留給家人，這樣的陪伴從來不完整，因此今年希望能更常回高雄陪父母，且過年打算帶全家一起去露營，讓家人有個不一樣的年節體驗。

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告五人已是第3度登上《紅白》舞台，多次站上小巨蛋的他們笑說：「有一種小巨蛋主場優勢的感覺！」行程滿檔的告五人，從11月尾牙季開始一路唱到農曆年前，甚至在紅白演出當天結束後就趕場尾牙表演。4月12日告五人將以最年輕華語音樂人姿態首度登上高雄世運主場館，在籌備世運演唱會的同時，告五人也全力投入新專輯的製作工作，計畫於今年正式推出，他們透露，今年是首次無法與家人一起過年，為了配合錄音檔期，告五人吃完團圓飯後，就要啟程搭機前往錄音室，投入歌曲錄製與籌備工作。

▲▼麋先生、告五人年後將分別在高雄接力開唱。（圖／相信音樂提供）

而麋先生則將於2月8日首度，緊接著3月1日還要在高雄巨蛋登台演出，兩團接力於高雄開唱，也互相送上祝福，麋先生表示：「我們其實經常關心、鼓勵彼此，私下感情很好，一直都很支持彼此的演唱會，也很祝福對方的所有成績。」而上次在麋先生台北小巨蛋演唱會擔任嘉賓的告五人笑說：「祝福學長們高雄巨蛋〈馬戲團運動〉順利，希望這次我們可以當觀眾，但要上台的話也可以。」告五人演唱會將在2月15日開賣，詳洽拓元。