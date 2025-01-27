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側寫／十年如一日的「瘋面仔」KID：絕對對得起每位觀眾

記者許逸群／台北報導

在台灣綜藝圈，十年的時間足以見證一位藝人從巔峰走向沉寂。然而，KID（林柏昇）卻用自己的方式，在這十年間，站穩了「綜藝小天王」的地位。KID自2014年加入《綜藝玩很大》以來，他以不懈的拚勁主持風格，持續征服觀眾的心。這種十年如一日的熱情與努力，無疑是他在這個瞬息萬變的行業中能夠持續走紅的關鍵。

▲▼吳宗憲 Kid 坤達 / 中視、三立《綜藝玩很大》十週年全紀錄新書見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲KID因《玩很大》再次走紅至今10年，但他初心仍從未改變。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

回顧KID的出道歷程，他最早以團體CIRCUS成員的身份闖入大眾視野。CIRCUS憑藉無厘頭的挑戰和搞怪風格成為當時台灣年輕族群的話題焦點，但隨著團體解散，KID的演藝事業一度陷入低潮。就在眾人以為他可能會被大眾遺忘之際，吳宗憲成為他的伯樂，邀請他加入《綜藝玩很大》。

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KID於2014年加入以吳宗憲為首的《綜藝玩很大》。其實，這一路上很多坎坷，甚至本來因為友台的外景節目邀約，讓他幾乎被《玩很大》封殺。不過，吳宗憲某次凌晨結束錄影時，特別與高層談了1個半小時直到早上，盼高層再次給KID機會，也因此才有了這位「小隊長」。

▲▼吳宗憲 Kid 坤達 / 中視、三立《綜藝玩很大》十週年全紀錄新書見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳宗憲可說是KID演藝生涯中的一大貴人。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

實境節目看似輕鬆玩樂，但實際上充滿了高壓與不可預測性。十年的時間裡，KID的主持風格始終保持著一貫的親切和活力，身上大大小小的傷勢無數，扭傷、拉傷、見血都是常態，更別提他多次受傷到只能以輪椅代步的情形，至今更是留下後遺症，每當變天就引起疼痛，得靠止痛藥緩解。

▲▼《星光雲！RUN新聞》粉絲見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲KID與峮峮搭檔主持《星光雲！RUN新聞》。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

KID的成功並非偶然。他不僅僅是靠「運氣」獲得吳宗憲的提拔，更是用行動證明了自己的價值。每一次錄影、每一場遊戲，他都用盡全力去完成，甚至不惜在節目中多次受傷。他至今仍堅持著自己曾經說過的話，每次在鏡頭前的表現，「絕對對得起每一個收看的《玩》粉！」

如今已結婚且為人父的KID，雖然在這十年間也曾經歷過人生起伏，但無論如何，只要在鏡頭前，他依舊是那位知道感恩且會為所有觀眾拚盡全力的「瘋面仔」。

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kid, 林柏昇, 綜藝玩很大, 瘋面仔

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