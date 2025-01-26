董仔連2年沒回夫家過年！　婆婆不解追問「老公神救援」

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber「這群人」成員董仔和老公海力在2023年結婚，兩人婚後經常公開合體放閃，夫妻倆的小互動深受粉絲喜愛。近日即將迎來過年，她去年就已經事先跟老公商量好過年安排，除夕夜會各自回家過年，當時還直言「我覺得我跟我老公真的前衛」，今年一樣延續去年，且26日稍早發文時還透露，老公回家時其實有被婆婆問為何她沒回夫家。

▲董仔與海力經常透過社群分享生活。（圖／翻攝自董仔Instagram）

董仔26日在Instagram發文透露，在去年過年時，海力獨自回家，竟有被婆婆問起「董仔怎麼沒有跟你一起回來？」身為神隊友的海力則是表示「她家裡只有阿嬤，她跟阿嬤過年，陪阿嬤」，海力媽媽聽完也表示能夠諒解，沒有多說什麼，董仔說道：「這件事我也不知道，是朋友問，他才聊到，直接幫我斷開鎖鏈，斷開跟婆婆的牽連？」

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▲董仔今年也會跟海力各自回家跟家人過年。（圖／翻攝自董仔Instagram）

今年是夫妻倆婚後的第二次過年，董仔與海力今年一樣會各自回家照顧自己的家人，她透露去年發文詢問大家過年已婚人士的注意事項，有人提醒她不能忘記包紅包，她對此特表感謝之情。

貼文底下湧入許多網友留言讚賞海力神救援，紛紛表示「海力超讚的啦」、「體貼的男人」、「這個橋樑搭得很好」，而海力則是幽默表示「還有很多妳不知道的，我就不多說了」，董仔回覆「謝！不用跟我講」。