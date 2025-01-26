白司彥來了！柳演錫嘴甜撂中文「我愛你」　喊話台粉新年快樂

記者吳睿慈／台北報導

男演員柳演錫近期以《現在撥打的電話》爆紅，他即將在3月22日來到台灣舉辦首次個人見面會，趁著過年之際，跨海捎來問候訊息，講著中文「我愛你」告白粉絲，並問候劇迷「新年快樂」，流利的口條有如劇中「白司彥」般帥氣，邀請粉絲共創難忘回憶！

▲柳演錫嘴甜撂中文「我愛你」，喊話台粉新年快樂。（圖／瑞田文創Richland提供）



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這次見面會是柳演錫出道22年來首次與台灣粉絲近距離接觸，他除了在影片裡祝賀「新年快樂」，也興奮喊話：「我想在台灣多待幾天，終於可以實現與大家見面的願望！」並加碼放送福利，用中文「我愛你」向粉絲告白，融化千萬少女的心。

《THE SECRET CODE：Y》見面會巡演於1月18日從首爾啟程，依序造訪曼谷、香港、東京，最後在3月22日於台北信義劇場舉行壓軸一站。

▲▼台灣是見面會最後一站。（圖／瑞田文創Richland提供）



活動除了有擊掌、團體合照、簽名拍立得和印刷簽名小卡等福利抽獎之外，柳演錫會後也將跟所有參加的粉絲一一歡送，想要有機會和白司彥說晚安，或接到白司彥發言人撥打的電話，千萬不要錯過，1月26日中午12點Ticket Plus遠大售票系統正式開賣。更多活動詳情與購票資訊，請關注主辦方公告。