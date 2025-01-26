ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

寶媽力克「三大癌王」70歲氣色超好！　代女上工新年破禁忌聊生死

記者蕭采薇／台北報導

紀錄片《交換禮物》敘述曾寶儀探索癌症之路，歷時四年的真實記錄與真情理悟，不把癌症視為一切的終結，反而藉此反思生命的本質。電影持續熱映中，為正走在抗癌之路上的朋友與親人，帶來支持的力量。因此在農曆年期間打破傳統禁忌繼續上映，寶媽也走進戲院，分享自身抗癌三次的經歷。

▲邱瓈寬（寬姐）、寶媽出席《交換禮物》包場特映。（圖／寬魚國際提供）

▲寶媽曾三度罹癌，她出席《交換禮物》特映談自身經驗。（圖／寬魚國際提供）

「核彈級催淚洋蔥」紀錄片《交換禮物》，自去年12月25日耶誕節上映至今已滿月，兩萬人次感動、500萬票房達成且持續蔓延。年關將近，不僅金鐘視帝陳亞蘭和「台灣優質生命協會」包場支持，出品人邱瓈寬（寬姐）也收到3場企業及公益團體包場邀請，讓這份愛超越了台灣人的習俗禁忌，《交換禮物》在春節期間仍會繼續放映。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳亞蘭說：「這麼好的電影、這麼感動人心的電影，很多人都想來看，我覺得很溫馨，寬姐出品的電影，大家絕對有信心，藉由大家的口碑，看完之後幫我們推廣，因為都包不到廳，以後建議寬姐到大巨蛋，好的電影一定要好好的欣賞，感動自己的心，發自內心再感動別人，讓社會更溫暖。」

▲邱瓈寬（寬姐）、寶媽出席《交換禮物》包場特映。（圖／寬魚國際提供）

▲陳亞蘭包場力挺。（圖／社團法人台灣優質生命協會提供）

寬姐則說：「這是一部紀錄生命的電影，講我們面對癌症不要害怕，怎麼跟它和平共處，有時候照顧的人比生病的人更辛苦，我看完很感動。」曾寶儀身體微恙，由寶媽代為出席映前座談，寶媽本身就是癌症病友，她說生病的人可以耍賴，照顧的人沒辦法，「這部片希望大家看完，都會深切覺得照顧者與被照顧者，要用什麼角度面對生病這件事，因為大家都會面對。」

▲邱瓈寬（寬姐）、寶媽出席《交換禮物》包場特映。（圖／寬魚國際提供）

▲（左三起）寶媽和寬姊出席《交換禮物》包場特映。（圖／寬魚國際提供）

寶媽25日首次出席《交換禮物》映後，她說：「每個人都會生病，要用正面態度；5年前因為體檢得肺腺癌，老天爺送給我一個禮物，告訴我好好照顧身體。我從年輕時得淋巴癌、甲狀腺癌與肺腺癌，寶媽能活到現在，就是我很理智。」走出曾罹患三大癌亡的陰影，剛過70歲生日的寶媽說：「我生日，我想和大家交換禮物，把我的堅強，我的冷靜，我的豁達，送給大家。」

▲寶媽出席《交換禮物》包場特映，LULU也是座上賓。（圖／寬魚國際提供）

▲寶媽出席《交換禮物》包場特映，LULU也是座上賓。（圖／寬魚國際提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

推薦閱讀

林葉亭爸爸初判死亡不超過3天！　失蹤地點很多監視器：卻僅4台拍到

林葉亭爸爸初判死亡不超過3天！　失蹤地點很多監視器：卻僅4台拍到

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

林葉亭今凌晨才淚喊「爸趕快回家吧！」　9小時後找到85歲父遺體

林葉亭今凌晨才淚喊「爸趕快回家吧！」　9小時後找到85歲父遺體

林葉亭85歲父「失聯11天」找回冰冷遺體　邱以太痛失外公哀慟回應

林葉亭85歲父「失聯11天」找回冰冷遺體　邱以太痛失外公哀慟回應

「國民男主持人」痛毆女工作人員嗆：我的話是聖旨　34秒錄音檔曝光

「國民男主持人」痛毆女工作人員嗆：我的話是聖旨　34秒錄音檔曝光

黃小愛回家坦承隆乳嚇壞媽媽　變美卻挨罵：搞得男不男女不女！

黃小愛回家坦承隆乳嚇壞媽媽　變美卻挨罵：搞得男不男女不女！

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞　事故現場照曝光

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞　事故現場照曝光

林葉亭心痛發聲了！　父失蹤11天「陳屍水池」淚崩痛哭：傷心到無法言喻

林葉亭心痛發聲了！　父失蹤11天「陳屍水池」淚崩痛哭：傷心到無法言喻

恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

小嫻砸1400萬定居屏東！「超美內部裝潢」曝光　44歲剛錄取上大學

小嫻砸1400萬定居屏東！「超美內部裝潢」曝光　44歲剛錄取上大學

王偉忠女兒嫁美國4大豪門！辦婚宴「演藝圈大咖都來了」　小S見一幕感動哭了

王偉忠女兒嫁美國4大豪門！辦婚宴「演藝圈大咖都來了」　小S見一幕感動哭了

許老三久違現身又變更美！「優雅黑洋裝搭淡妝」被讚翻：不輸姊姊　

許老三久違現身又變更美！「優雅黑洋裝搭淡妝」被讚翻：不輸姊姊　

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

林葉亭爸爸初判死亡不超過3天！　失蹤地點很多監視器：卻僅4台拍到

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

林葉亭今凌晨才淚喊「爸趕快回家吧！」　9小時後找到85歲父遺體

林葉亭85歲父「失聯11天」找回冰冷遺體　邱以太痛失外公哀慟回應

「國民男主持人」痛毆女工作人員嗆：我的話是聖旨　34秒錄音檔曝光

黃小愛回家坦承隆乳嚇壞媽媽　變美卻挨罵：搞得男不男女不女！

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞　事故現場照曝光

林葉亭心痛發聲了！　父失蹤11天「陳屍水池」淚崩痛哭：傷心到無法言喻

恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

小嫻砸1400萬定居屏東！「超美內部裝潢」曝光　44歲剛錄取上大學

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

曾寶儀, 寶媽

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 趙露思病倒、復健到重新站起全程曝光！「癱軟、抽蓄」影片惹淚　
  2. 知名歌手Unk過世！享年43歲　《Walk It Out》爆紅
  3. 8組明星家族顏值爆表！婁峻碩有帥警堂哥　許維恩4姊弟全是天菜
  4. 啦啦隊爆紅！粿粿當媽不後悔退出中信　正面回應：別條路也有不同的開心
  5. 寶媽力克「三大癌王」70歲氣色超好！　代女上工新年破禁忌聊生死
  6. 台女星「等4年」終於登記結婚！　泰國尪喜冠妻姓：我媽多個兒子
  7. 爆紅女歌手演唱會秒殺！凌晨2點清唱給歌迷聽　吞CD實力驚呆全場
  8. 私心推薦8部「總裁系男神」電視劇！　許凱、安孝燮帥炸少女心必追
  9. 許老三久違現身又變更美！「優雅黑洋裝搭淡妝」被讚翻：不輸姊姊　
  10. 王偉忠女兒嫁美國4大豪門！辦婚宴「演藝圈大咖都來了」　小S見一幕感動哭了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366