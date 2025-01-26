寶媽力克「三大癌王」70歲氣色超好！　代女上工新年破禁忌聊生死

記者蕭采薇／台北報導

紀錄片《交換禮物》敘述曾寶儀探索癌症之路，歷時四年的真實記錄與真情理悟，不把癌症視為一切的終結，反而藉此反思生命的本質。電影持續熱映中，為正走在抗癌之路上的朋友與親人，帶來支持的力量。因此在農曆年期間打破傳統禁忌繼續上映，寶媽也走進戲院，分享自身抗癌三次的經歷。

▲寶媽曾三度罹癌，她出席《交換禮物》特映談自身經驗。（圖／寬魚國際提供）

「核彈級催淚洋蔥」紀錄片《交換禮物》，自去年12月25日耶誕節上映至今已滿月，兩萬人次感動、500萬票房達成且持續蔓延。年關將近，不僅金鐘視帝陳亞蘭和「台灣優質生命協會」包場支持，出品人邱瓈寬（寬姐）也收到3場企業及公益團體包場邀請，讓這份愛超越了台灣人的習俗禁忌，《交換禮物》在春節期間仍會繼續放映。

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陳亞蘭說：「這麼好的電影、這麼感動人心的電影，很多人都想來看，我覺得很溫馨，寬姐出品的電影，大家絕對有信心，藉由大家的口碑，看完之後幫我們推廣，因為都包不到廳，以後建議寬姐到大巨蛋，好的電影一定要好好的欣賞，感動自己的心，發自內心再感動別人，讓社會更溫暖。」

▲陳亞蘭包場力挺。（圖／社團法人台灣優質生命協會提供）

寬姐則說：「這是一部紀錄生命的電影，講我們面對癌症不要害怕，怎麼跟它和平共處，有時候照顧的人比生病的人更辛苦，我看完很感動。」曾寶儀身體微恙，由寶媽代為出席映前座談，寶媽本身就是癌症病友，她說生病的人可以耍賴，照顧的人沒辦法，「這部片希望大家看完，都會深切覺得照顧者與被照顧者，要用什麼角度面對生病這件事，因為大家都會面對。」

▲（左三起）寶媽和寬姊出席《交換禮物》包場特映。（圖／寬魚國際提供）

寶媽25日首次出席《交換禮物》映後，她說：「每個人都會生病，要用正面態度；5年前因為體檢得肺腺癌，老天爺送給我一個禮物，告訴我好好照顧身體。我從年輕時得淋巴癌、甲狀腺癌與肺腺癌，寶媽能活到現在，就是我很理智。」走出曾罹患三大癌亡的陰影，剛過70歲生日的寶媽說：「我生日，我想和大家交換禮物，把我的堅強，我的冷靜，我的豁達，送給大家。」

▲寶媽出席《交換禮物》包場特映，LULU也是座上賓。（圖／寬魚國際提供）