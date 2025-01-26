林葉亭今凌晨才淚喊「爸趕快回家吧！」　9小時後找到85歲父遺體

記者田暐瑋／綜合報導

藝人林葉亭的85歲失智父親在16日下午3時離家後就此失聯，26日上午警方在台北至善路發現一具男屍，疑似是失蹤多時的林爸爸，她苦尋爸爸11天，26日凌晨才發文難過喊：「爸～趕快回家吧！」剛剛到場指認確認就是爸爸，情緒陷入崩潰，令人不捨。

▲林葉亭尋父多日。（圖／翻攝自臉書）



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林葉亭為了尋回父親，特地跑到碧山巖點燈祈求神明保佑，在廟裡一抬頭就看到爸爸的尋人啟事公告，26日凌晨在IG發文PO出照片，難過道：「爸～我已經全台通緝你，趕快回家吧！」怎料稍早警方在至善路三段的一處民宅水池中發現一具冰冷男屍，人已不幸往生，經指認後確定是林爸爸。

▲林葉亭今凌晨才發文喊話爸爸快回家。（圖／翻攝自林葉亭IG）

林葉亭爸爸失蹤前身影曾出現在「內雙溪自然中心」，住家附近的監視器並不少，但只有四台攝影機拍到了父親的身影，讓她一度感到相當困惑，「太不科學了！難道你一直與我擦肩而過、我們同時存在這平行時空？還是你太想念以前的自己，走進了蟲洞時光機回到過去？」

消防局士林中隊及協力警消連日搜救，24日宣告退場，林葉亭當時發文感謝：「這八天非常努力的搜救外，還教我還多搜救的觀念和技能，還有很多點點滴滴，感恩在心中。」她提到，當指揮官問她「你們要搜到什麼時候」時，感覺就像要簽放棄急救同意書一樣，讓她難以說出口，但也明白消防山搜不可能一直持續下去，「真的上山下溪，顯微搜山不為過。」

▲林葉亭尋父多日。（圖／翻攝自臉書）