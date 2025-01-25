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連續兩天見台粉！B.A.P嘴甜喊回「老家」台灣　劉永才尖叫聲較小吃醋了

記者吳瑞瑞慈／台北報導

南韓團體B.A.P成員方容國、鄭大賢、劉永才與文鐘業時隔133天帶著升級版的《BANG&JUNG&YOO&MOON ENCORE CONCERT IN TAIPEI》火速飛奔來台會粉絲，25日、26日連續兩天於TICC（台北國際會議中心）熱力開唱，正值他們出道滿13週年，全場上千名BABY（官方粉絲名）精心準備「彩虹燈海、MOTOKI排字、安可曲大合唱」三大應援驚喜，讓4位男神泛淚感謝粉絲們一路以來的支持，並「預祝大家都有個美好的年假，希望能快快再見面，我愛你們」。

▲▼ 連續兩天見台粉！B.A.P嘴甜喊回「老家」台灣　劉永才尖叫聲較小吃醋了。（圖／SHOW Office提供）

▲B.A.P嘴甜喊回「老家」。（圖／SHOW Office提供）

▲▼ 連續兩天見台粉！B.A.P嘴甜喊回「老家」台灣　劉永才尖叫聲較小吃醋了。（圖／SHOW Office提供）

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B.A.P身穿全黑帥氣皮衣，搭配VCR從「MATO星球（MATO Planet）」降落地球，以出道曲〈Warrior〉熱力開場，並接連演唱〈What The Hell〉、〈No Mercy〉、〈COMA〉等人氣夯曲，搭配BABY整齊劃一的「口哨應援」，讓全場氣氛瞬間燃到最高點，永才說：「其實在演唱這些歌曲時，我也想到很多回憶。」他嗨喊「今晚要一起嗨到最後」。

即將邁入過年，永才感動地說：「聽說台灣現在是年節期間，你們還抽空來和我們見面，真的很謝謝大家。」站在一旁的鄭大賢聽完開玩笑的補槍說：「那明天是不是要擔心了呢？」，讓永才好氣又好笑，而鐘業也嘴甜地表示，「過年不是都會回老家嗎？對我們來說這裡也是『老家』，所以我們來找大家了，因為想你們了」。

▲▼ 連續兩天見台粉！B.A.P嘴甜喊回「老家」台灣　劉永才尖叫聲較小吃醋了。（圖／SHOW Office提供）

▼▲方容國、鄭大賢、劉永才與文鐘業安可演唱會帶來多首經典歌曲。（圖／SHOW Office提供）

▲▼ 連續兩天見台粉！B.A.P嘴甜喊回「老家」台灣　劉永才尖叫聲較小吃醋了。（圖／SHOW Office提供）

團體表演結束後，文鐘業帶來〈Now〉和SOLO組曲，展現文舞雙全的反轉魅力，劉永才以優越的歌唱實力演唱抒情歌〈Hope〉，方容國和鄭大賢則攜手演唱〈I Remember〉，當各自舞台都結束後，只見劉永才先是假裝吃醋說：「為什麼我的尖叫聲比較小？〈I Remember〉前奏出來的那個尖叫聲...早知道我就唱那首歌了！」而身為歌曲演唱者的大賢霸氣反擊：「還是明天這首換你唱？」，非常寵粉的永才搶先清唱一小段副歌，直呼「原來這首音這麼高啊」。

演唱會來到尾聲之際，在演唱〈Farewell〉時，全場亮起一片美麗的彩虹燈海，粉絲用紙板排出團體的代表兔子「MATOKI」讓成員們又驚又喜，異口同聲地甜蜜告白：「謝謝大家給我們的支持和愛，每次來台灣都會有很多美好的回憶。」，大賢緊接著說：「我好像看到了今年最美的景象，雖然可能有段時間沒辦法見面，但我會清楚記得台灣BABY們給我們的愛。」。

永才也感性地說：「上次表演結束後，我有自己來旅遊兩次左右吧，就像剛剛大賢說的一樣，讓我再一次留下美好的瞬間，也希望大家有個美好的年節。」鐘業則說：「剛剛真的很漂亮，看起來是用手機燈對吧？但顏色都不一樣耶，真的很厲害，每次來都能得到滿滿的愛，我已經喜歡上這裡了。」而最後一個發言的方容國則笑說，「大家都把我想說的話說完了，真的很謝謝大家，希望能有機會快點再見面。」演唱會在感性的氣氛下完滿結束。

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B.A.P, 方容國, 鄭大賢, 劉永才, 文鐘業

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