「接招合唱團」傳奇天團接棒大銀幕！　《青春來接招》滿滿回憶殺

記者蕭采薇／台北報導

以「接招合唱團」經典傳奇故事的電影輪番上映，先有改編自羅比威廉斯（Robbie Williams）狂放不羈的話題電影《更好的人》持續熱映。2月更將推出由「接招合唱團」多首暢銷金曲串聯，回憶與歡樂滿點的《青春來接招》大銀幕接棒，讓喜愛「接招合唱團」的粉絲滿滿回憶殺。

▲《青春來接招》從500名頂尖舞者選出最有默契的5人扮演接招，並且從穿著打扮都參考過往造型。（圖／双喜提供）

「接招合唱團」出道35年，被譽為繼「披頭四」後最受歡迎的英國傳奇天團。當時由蓋瑞巴洛（Gary Barlow）、羅比威廉斯（Robbie Williams）、霍華德唐納（Howard Donald）、馬克歐文（Mark Owen）、傑森奧蘭奇（Jason Orange）組成，最初曾在僅有10位觀眾面前表演，憑藉帥氣的外表跟唱跳實力嶄露頭角，風靡萬千少女，堪稱近代最成功的男團始祖。

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對之後許多偶像男團的影響頗深，像是1世代、男孩特區等。不含個人成績，專輯銷售量全球就超過4500萬張、橫掃8座全英音樂獎、勇奪2座MTV音樂大獎，演唱會場場秒殺，締造許多輝煌紀錄，曾經創下台灣唱片史上最暢銷的男孩團體專輯約40萬張。

▲《青春來接招》以粉絲視角呈現接招合唱團經典金曲，時空跨越25個年頭。（圖／双喜提供）

「接招合唱團」出道35年來分分合合，但魅力不減。現在以蓋瑞、霍華德、馬克三人組合的形式繼續唱跳活躍。從之前「接招合唱團」紀錄片到《更好的人》，關於羅比威廉斯單飛離團又復合，始終是粉絲最愛話題。

提及這段故事，也讓主唱蓋瑞巴洛在看過《更好的人》第一次劇本後說：「我在片中看起來比《星際大戰》中的達斯維達更糟糕！」，幽默反應也讓羅比再次修改劇本。但還是在《更好的人》中大虧其他「接招」成員的玩笑，還揭開離開「接招」的祕辛。

▲《青春來接招》電影以接招合唱團暢銷金曲改編成歌舞片。（圖／双喜提供）



能看見五人再度合體，一直是粉絲的心願，因此《青春來接招》裡除了5名女性好友為主角外，還從500位頂尖的舞者中選出帥氣好身材的5位男孩扮演接招團員，塑造一支超現實的男孩團體載歌載舞，連同造型穿著都呼應接招合唱團當年的經典造型，就是要勾起年輕時追星的美好回憶。宛如去年11月「接招合唱團」睽違17年來台灣演唱的盛況，一開賣就所有門票秒殺，滿場歌迷滿足嗨翻，見證「接招合唱團」35年來熱度依舊！

▲《青春來接招》故事發生在5位女孩身上，她們在學生時代一起追接招合唱。（圖／双喜提供）

《青春來接招》改編自「接招合唱團」經典歌曲製作的歌舞劇「The Band」，在英國巡演時也深受觀眾喜愛。「接招合唱團」更親自擔任電影的執行監製，就是要電影要保留原汁原味。《青春來接招》雖不能稱作是接招合唱團傳記電影，但對團員們來說意義非凡，所以堅持要將焦點放在促成他們一切成就的粉絲上面，「少了歌迷，我們根本不可能走到這一步。」

將自己的歌做成電影的想法在接招團員間醞釀了十幾年，當公司將這個企劃從音樂劇開始一步一步的實現時，成員霍華德感動說：「光只是看排練就已經讓我淚流滿面。音樂和表演結合在一起，賦予了歌曲新生命，希望粉絲都能看到。」接招合唱團還特別於英國首映時，開唱慶祝。

▲《青春來接招》改編接招金曲，歌舞場面華麗講究。（圖／双喜提供）

《青春來接招》收錄多首「接招合唱團」的冠軍金曲在電影中，包含去年來台演唱的《完美的一天 GREATEST DAY》，還有暢銷金曲《耐心等待PATIENCE》、《征服世界 RULE THE WORLD 》、《回到我身邊 BACK FOR GOOD 》、《星光閃閃 SHINE 》、《千萬首情歌 A MILLION LOVE SONGS 》等。多首耳熟能詳的招牌歌，搭配全新編排符合劇情的歌舞唱面，勢必讓粉絲跟著歡唱。《青春來接招》將在2月21日全台上映。