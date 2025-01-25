ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

艾拉彭內爾「長期受冷暴力」邊緣人變女殺手　《謀殺清單》崩潰黑化

記者蕭采薇／台北報導

改編自CJ斯庫斯暢銷同名小說，由人氣女星艾拉彭內爾（Ella Purnell）在身兼主演及監製的驚悚影集《謀殺清單》（SWEETPEA）中，拋開以往亮麗甜美的形象，化身社會邊緣人蕾哈儂，長期遭受旁人冷暴力的她，再也無法壓抑心中的憤怒，她從原本遭受欺辱的可憐受害者，黑化成趕盡殺絕的瘋狂復仇者。

▲人氣女星艾拉彭內爾在《謀殺清單》中飾演職場邊緣人蕾哈儂。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲蕾哈儂在長期遭受冷暴力後，意外釋放出冷血新人格。（圖／CATCHPLAY+提供）

艾拉彭內爾完全黑化，並以冷血的口吻警告：「不要小看我！」為了呈現角色的驚人反轉，艾拉彭內爾從裡到外都下了不少工夫，利用黯淡的髮色和稀疏的瀏海讓自己看起來蒼白無力，再靠素顏和黑眼圈呈現憔悴和瀕臨崩潰的狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但最困難的絕對是要打造出一位充滿黑色幽默並讓觀眾同理的女殺手，而她成功駕馭了這個角色，不僅在爛番茄網站獲得86%的新鮮度，影評更大讚她完美拿捏俏皮和暗黑兩種風格、展現獨特又吸睛的魅力。

▲人氣女星艾拉彭內爾在《謀殺清單》中飾演職場邊緣人蕾哈儂。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲蕾哈儂一步步向霸凌者復仇，也試圖隱藏自己的罪刑。（圖／CATCHPLAY+提供）

在《謀殺清單》這部扭曲又充滿惡趣味的驚悚影集中，艾拉彭內爾飾演壁花女孩蕾哈儂，她將拒絕繼續沈默，以血寫下覺醒宣言。個性低調的上班族蕾哈儂像個隱形人，不僅升遷永遠輪不到她、心儀對象始終沒有下文，連行人、超商店員都對她視若無睹，她的親姊姊與先生移居國外，家裡只剩父親臥病在床，一切似乎都糟透了。

▲人氣女星艾拉彭內爾在《謀殺清單》中飾演職場邊緣人蕾哈儂。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲人氣女星艾拉彭內爾在《謀殺清單》中飾演職場邊緣人蕾哈儂。（圖／CATCHPLAY+提供）

但當蕾哈儂的人生來到慘不忍睹的地步，她終於被逼到崩潰邊緣、失去了理智，並意外釋放出一個無所不能的全新自我，這個嶄新且迷人的人格徹底顛覆她的人生，而她又能否隱藏住這致命的小秘密呢？想知道少女殺手的蛻變之路以及出乎意料的驚人發展？《謀殺清單》已於CATCHPLAY+影音平台上架。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

推薦閱讀

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞　事故現場照曝光

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞　事故現場照曝光

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

陸媒公開「9名黑榜藝人」！　知情人爆：愛片場發瘋、酬勞多演技爛

陸媒公開「9名黑榜藝人」！　知情人爆：愛片場發瘋、酬勞多演技爛

汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

藝人赴泰被拐！　台女星揭「台灣人1通病」才會淪豬仔：泰國並不危險

藝人赴泰被拐！　台女星揭「台灣人1通病」才會淪豬仔：泰國並不危險

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞　事故現場照曝光

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

陸媒公開「9名黑榜藝人」！　知情人爆：愛片場發瘋、酬勞多演技爛

汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

艾拉彭內爾, Ella Purnell, 謀殺清單

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 周杰倫、GD台韓兩大天王合體！　連曬3合照喊：開心的夜晚
  2. 米奇、米妮向台灣觀眾拜年！　《冰上迪士尼》幕後服裝、道具大直擊
  3. 陸媒黑榜藝人線索太明顯！網指「劉學義是其一」曾放任粉絲霸凌孟子義
  4. 連續兩天見台粉！B.A.P嘴甜喊回「老家」台灣　劉永才尖叫聲較小吃醋了
  5. 「接招合唱團」傳奇天團接棒大銀幕！　《青春來接招》滿滿回憶殺
  6. SJ D＆E高雄遇突發事件！台下躁動狂喊「地震」　東海嚇歪：以爲我沒穿
  7. 艾拉彭內爾「長期受冷暴力」邊緣人變女殺手　《謀殺清單》崩潰黑化
  8. 彭于晏新片取消上映！今年賀歲華語片掛0　業內人士嘆：9天連假是虛胖
  9. 趙露思停工養病1個月復工現身了！　遭諷「醫學奇蹟」高EQ回擊
  10. 百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞　事故現場照曝光

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366