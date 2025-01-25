ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

挺過婚變風波！李易帶六月出席工作聚餐　「一家四口」開心合體

記者黃庠棻／台北報導

女星六月和李易結婚13年，日前女方被爆出色聊小20歲的鮮肉滑雪教練，事後她認錯並向老公道歉，原本計劃在去年底發布離婚聲明，最終雙方決定共同努力維持婚姻，消息曝光後引發外界關注。近期，夫妻倆似乎重修舊好，不時會在社群網站上互動，李易這兩天也帶著全家一起出席工作的聚餐。

▲▼六月李易。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）

▲六月與李易挺過婚變風波。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）

六月與李易挺過婚變風波後，兩人不時會在社群網站上互動、放閃，像是跨年夜當天六月發文分享迎接2025年的喜悅，並以溫暖的祝福迎接新年，李易則在貼文底下留言簡單兩字「乾杯」，並搭配了一個乾杯的表情符號，六月看到後也甜蜜回覆三個表情符號，讓不少人感受到這對夫妻的幸福日常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼六月、李易放閃。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

▲六月與李易挺過婚變風波。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

不僅如此，李易心情似乎也沒有受到太大影響，依舊會在社群網站上分享美食，近日他跟工作夥伴一起聚餐，寫下「愛玩客、易起吃早餐聯合聚餐，謝謝你們每一位給我的外景養分，我會繼續加油的」，年末尾牙的場合他也帶著全家人一起現身，包含老婆六月和兩位小孩，夫妻倆跟小孩都露出幸福的笑容，感情依舊融洽。

▲李易帶六月一起參加聚餐。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）

▲李易帶六月一起參加聚餐。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

推薦閱讀

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

邵雨薇「解開胸前鈕釦」罕見解放內衣！超兇事業線被看光 網驚：原來有料

邵雨薇「解開胸前鈕釦」罕見解放內衣！超兇事業線被看光 網驚：原來有料

藝人赴泰被拐！　台女星揭「台灣人1通病」才會淪豬仔：泰國並不危險

藝人赴泰被拐！　台女星揭「台灣人1通病」才會淪豬仔：泰國並不危險

NanaQ認了被「很多網紅劃清界線」！全因吐實1內幕：還有其他瓜可以爆

NanaQ認了被「很多網紅劃清界線」！全因吐實1內幕：還有其他瓜可以爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

邵雨薇「解開胸前鈕釦」罕見解放內衣！超兇事業線被看光 網驚：原來有料

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李易, 六月

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 過世11天未辦告別式…吳鈴山遵循丈母娘遺願　背後原因有洋蔥！
  2. 4台灣女孩「赴韓打拼」太坎坷！被害到留前科　她出道流產…苦熬登青龍獎
  3. 「台灣電影大師」楊德昌生前1萬多件電影文物　捐贈美國哈佛圖書館
  4. 是元介經紀人老婆正面曝光有亮點！愛貓生日曝「夫妻生活」眼眶紅
  5. Ryu、Yuma離婚「YT突推甜蜜舊片」　老觀眾掀回憶殺：演算法好狠
  6. 台女同志解鎖全裸泡泰國浴！　《金魚缸小姐》前進世界最大短片影展
  7. 恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚
  8. 挺過婚變風波！李易帶六月出席工作聚餐　「一家四口」開心合體
  9. 《單身即地獄4》「真人小夫」爆紅！　起底高學歷還奪《亞洲電影節》獎
  10. 柯震東1個月胖10kg「近況照曝光」！現蹤大直…路邊哈菸全被拍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366