挺過婚變風波！李易帶六月出席工作聚餐　「一家四口」開心合體

記者黃庠棻／台北報導

女星六月和李易結婚13年，日前女方被爆出色聊小20歲的鮮肉滑雪教練，事後她認錯並向老公道歉，原本計劃在去年底發布離婚聲明，最終雙方決定共同努力維持婚姻，消息曝光後引發外界關注。近期，夫妻倆似乎重修舊好，不時會在社群網站上互動，李易這兩天也帶著全家一起出席工作的聚餐。

▲六月與李易挺過婚變風波。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）



六月與李易挺過婚變風波後，兩人不時會在社群網站上互動、放閃，像是跨年夜當天六月發文分享迎接2025年的喜悅，並以溫暖的祝福迎接新年，李易則在貼文底下留言簡單兩字「乾杯」，並搭配了一個乾杯的表情符號，六月看到後也甜蜜回覆三個表情符號，讓不少人感受到這對夫妻的幸福日常。

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▲六月與李易挺過婚變風波。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

不僅如此，李易心情似乎也沒有受到太大影響，依舊會在社群網站上分享美食，近日他跟工作夥伴一起聚餐，寫下「愛玩客、易起吃早餐聯合聚餐，謝謝你們每一位給我的外景養分，我會繼續加油的」，年末尾牙的場合他也帶著全家人一起現身，包含老婆六月和兩位小孩，夫妻倆跟小孩都露出幸福的笑容，感情依舊融洽。

▲李易帶六月一起參加聚餐。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）