夢幻聯動！周杰倫剛放閃愛妻昆凌「合體羅伯派汀森」　現蹤巴黎

記者吳睿慈／綜合報導

Dior 2025冬季男裝系列近日於巴黎時裝周登場，天王周杰倫以全球代言人身份出席看秀，除了開心秀出與藝術總監Kim Jones的合照，場上還遇到好萊塢男星羅伯派汀森（Robert Pattinson），東、西兩位雙男神帥氣同框，引起大批粉絲驚呼「夢幻聯動」，期待兩人能有跨領域的合作。

▲周杰倫合體羅伯派汀森。（圖／杰威爾提供）



周杰倫以一身勁裝展現天王氣場，穿著品牌夏季男裝系列，黑色紋理效果的羅紋背心搭配初剪羊毛混紡海馬毛大衣與長褲，大衣上以鉚釘呈現鳥類與狗狗等動物圖像，並選搭DiorOblique半透明鏡框太陽眼鏡，以及CD Icon項鍊、戒指等飾品，賦予整體造型在優雅瀟灑中亦藏著童趣。

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▲▼周杰倫現蹤巴黎出席時裝週。（圖／杰威爾提供）



而他與羅伯派汀森（Robert Pattinson）場上相見歡，兩位男神同框引起陣陣驚呼聲，除此之外，當天法國演員拉斐爾奎納（Raphael Quenard）也以品牌大使現身，現場星光熠熠，就連周杰倫好友郎朗以及視周杰倫為偶像的王俊凱也受邀出席這次的巴黎大秀，三人留下難得的合影。

▲周杰倫結婚10週年日前放閃愛妻。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



身為Dior全球品牌代言人，周杰倫大方在IG貼出許多看秀動態，讓不在現場的粉絲彷彿跟著他身歷其境，感受時尚魅力。而在他PO出的限時動態上，粉絲也看到周杰倫與老婆夜遊巴黎的畫面，剛慶祝結婚10周年的兩人，不吝與粉絲分享日常的幸福甜蜜。