ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

人氣男團ARKis一日店長初體驗！ 簽名超過12小時不喊累

記者葉文正／台北報導

2024年台灣男子選秀節目《原子少年2》有54位小鮮肉選手參與，其中「ARKis」成員Alex、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶、李東翰及李定特別耀眼受到各界關注，為了感謝熱情觀眾的一路相伴，特別選在過年前最後一個週末特別到板橋出席品牌「EASE香氛」見面會活動，獻出成團後的一日店長初體驗，與大家「香」見歡。

▲《原子少年2》人氣男團「ARKis」一日店長初體驗！（圖／Ease香氛提供）

▲《原子少年2》人氣男團「ARKis」一日店長初體驗！（圖／Ease香氛提供）

他們光是簽名就簽了12個小時，被問到一日店長的心情，Alex分享：「因為自己本身也很喜歡香水， 所以超興奮也很開心。」禾雁凱說「我想到能跟粉絲們聊天我就越想越開心」可愛率真的回答都讓粉絲們更加喜歡他們！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《原子少年2》人氣男團「ARKis」一日店長初體驗！（圖／Ease香氛提供）

▲團員簽名12小時！（圖／Ease香氛提供）

「ARKis 」一日店長活動熱鬧非凡，粉絲為了近距離爭賭「ARKis 」，近千名粉絲造成現場商家動線癱瘓，品牌EASE緊急一大早就到現場整理隊伍，由於簽名活動從下午一直進行到深夜，活動主持人詹仕偉Snoopy除了馬上掏腰包買了上百杯飲料讓現場粉絲補充水分外，深夜時分更是掃光了活動現場附近的所有超商，讓大家都可以吃到熱騰騰的茶葉蛋！

▲《原子少年2》人氣男團「ARKis」一日店長初體驗！（圖／Ease香氛提供）

▲寫春聯很應景！（圖／Ease香氛提供）

當天活動進行長達12小時，從下午兩點一路簽名到深夜兩點多才結束，為了感謝大家這麼熱情的支持，團員與參與的觀眾近距離互動玩遊戲，幸運的觀眾還有機會請自己喜歡的團員幫你錄製早安鈴聲，現場幫你噴香香。也因為新年將至，團員們也送上現場親筆寫的春聯給粉絲們，陪伴大家一起過新年。對於大家這麼支持，團員伍承慶感性的說「真的一點都不會累！就算累也比不過粉絲們的累，看到他們在台下我們真的很感動！超級謝謝大家給我們的愛！」

《原子少年2》最帥男團「ARKis 」擠爆「EASE香氛」一日店長活動現場，大家熱情的分享自己喜歡的香水類型，男孩們也紛紛爆料：「李定香水最濃！因為他都會一直逼我們聞」。至於會不會送香水給朋友或身邊的人，團員禾雁凱說：「我有送過香水給我媽，我送他我最喜歡的胡椒調香」，Vin則是分享：「我比較喜歡清淡木質香，送朋友香水是個很好的選擇！」至於大家2025的新年新希望，大家不約而同的表示：「希望ARKis大紅大紫，也希望我們八個人和公司所有人的感情都越來越好，以及我們設定的目標一定要完成！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

推薦閱讀

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

邵雨薇「解開胸前鈕釦」罕見解放內衣！超兇事業線被看光 網驚：原來有料

邵雨薇「解開胸前鈕釦」罕見解放內衣！超兇事業線被看光 網驚：原來有料

藝人赴泰被拐！　台女星揭「台灣人1通病」才會淪豬仔：泰國並不危險

藝人赴泰被拐！　台女星揭「台灣人1通病」才會淪豬仔：泰國並不危險

NanaQ認了被「很多網紅劃清界線」！全因吐實1內幕：還有其他瓜可以爆

NanaQ認了被「很多網紅劃清界線」！全因吐實1內幕：還有其他瓜可以爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

邵雨薇「解開胸前鈕釦」罕見解放內衣！超兇事業線被看光 網驚：原來有料

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

原子少年2, 原子少年

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 過世11天未辦告別式…吳鈴山遵循丈母娘遺願　背後原因有洋蔥！
  2. 4台灣女孩「赴韓打拼」太坎坷！被害到留前科　她出道流產…苦熬登青龍獎
  3. 「台灣電影大師」楊德昌生前1萬多件電影文物　捐贈美國哈佛圖書館
  4. 是元介經紀人老婆正面曝光有亮點！愛貓生日曝「夫妻生活」眼眶紅
  5. Ryu、Yuma離婚「YT突推甜蜜舊片」　老觀眾掀回憶殺：演算法好狠
  6. 台女同志解鎖全裸泡泰國浴！　《金魚缸小姐》前進世界最大短片影展
  7. 恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚
  8. 挺過婚變風波！李易帶六月出席工作聚餐　「一家四口」開心合體
  9. 《單身即地獄4》「真人小夫」爆紅！　起底高學歷還奪《亞洲電影節》獎
  10. 柯震東1個月胖10kg「近況照曝光」！現蹤大直…路邊哈菸全被拍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366