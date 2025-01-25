人氣男團ARKis一日店長初體驗！ 簽名超過12小時不喊累

記者葉文正／台北報導

2024年台灣男子選秀節目《原子少年2》有54位小鮮肉選手參與，其中「ARKis」成員Alex、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶、李東翰及李定特別耀眼受到各界關注，為了感謝熱情觀眾的一路相伴，特別選在過年前最後一個週末特別到板橋出席品牌「EASE香氛」見面會活動，獻出成團後的一日店長初體驗，與大家「香」見歡。

▲《原子少年2》人氣男團「ARKis」一日店長初體驗！（圖／Ease香氛提供）

他們光是簽名就簽了12個小時，被問到一日店長的心情，Alex分享：「因為自己本身也很喜歡香水， 所以超興奮也很開心。」禾雁凱說「我想到能跟粉絲們聊天我就越想越開心」可愛率真的回答都讓粉絲們更加喜歡他們！

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▲團員簽名12小時！（圖／Ease香氛提供）

「ARKis 」一日店長活動熱鬧非凡，粉絲為了近距離爭賭「ARKis 」，近千名粉絲造成現場商家動線癱瘓，品牌EASE緊急一大早就到現場整理隊伍，由於簽名活動從下午一直進行到深夜，活動主持人詹仕偉Snoopy除了馬上掏腰包買了上百杯飲料讓現場粉絲補充水分外，深夜時分更是掃光了活動現場附近的所有超商，讓大家都可以吃到熱騰騰的茶葉蛋！

▲寫春聯很應景！（圖／Ease香氛提供）

當天活動進行長達12小時，從下午兩點一路簽名到深夜兩點多才結束，為了感謝大家這麼熱情的支持，團員與參與的觀眾近距離互動玩遊戲，幸運的觀眾還有機會請自己喜歡的團員幫你錄製早安鈴聲，現場幫你噴香香。也因為新年將至，團員們也送上現場親筆寫的春聯給粉絲們，陪伴大家一起過新年。對於大家這麼支持，團員伍承慶感性的說「真的一點都不會累！就算累也比不過粉絲們的累，看到他們在台下我們真的很感動！超級謝謝大家給我們的愛！」

《原子少年2》最帥男團「ARKis 」擠爆「EASE香氛」一日店長活動現場，大家熱情的分享自己喜歡的香水類型，男孩們也紛紛爆料：「李定香水最濃！因為他都會一直逼我們聞」。至於會不會送香水給朋友或身邊的人，團員禾雁凱說：「我有送過香水給我媽，我送他我最喜歡的胡椒調香」，Vin則是分享：「我比較喜歡清淡木質香，送朋友香水是個很好的選擇！」至於大家2025的新年新希望，大家不約而同的表示：「希望ARKis大紅大紫，也希望我們八個人和公司所有人的感情都越來越好，以及我們設定的目標一定要完成！」