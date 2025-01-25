過年前報喜！191cm諧星李鏞柱：我要結婚了　「妻子是最特別的人」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓脫口秀演員李鏞柱（이용주，Lee Yongju）擁有191公分出眾的高挑身材，他2016年入選SBS徵召的喜劇演員，幽默口條、打開名聲，受到很多觀眾喜愛。38歲的他於24日在IG報喜，趁著春節將至，親口證實婚訊。

▲李鏞柱口條好受到觀眾喜愛。（圖／翻攝自李鏞柱YouTube）



李鏞柱24日透過IG發文證實婚訊，「我要結婚了，預計在冬天離開以前舉辦婚禮，我會和家中長輩、親朋好友們一起低調地伴著小婚禮。」他透露妻子是位平凡的人，陪著他一起度過平凡日常，對他來說卻是最特別的一位。

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▲李鏞柱宣布要結婚了。（圖／翻攝自李鏞柱IG）



「這段跌跌撞撞的日子裡，她總是給予我滿滿的愛，讓我能一點一點地成長，現在還不足的我，我會像珍愛我的身體一般好好照顧她、愛她，也想向大家分享這珍貴的消息。」李鏞柱證實並未透露女方身份，但字句充滿幸福情感。

▲▼李鏞柱是YouTube頻道「Psick大學」固定班底。（圖／翻攝自李鏞柱IG）



李鏞柱是YouTube頻道「Psick大學」固定班底，該節目靠著流利的英文脫口秀對話受到觀眾喜愛，而他本身英文實力也非常好，張員瑛、朴軫永、g.o.d朴俊炯、韓藝瑟、NMIXX、RM等大咖都曾出演過該節目。